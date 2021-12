Siegen: Sparkassen-Wettbewerb für Schulen – die Preisträger

Siegen. Zum 11. Mal hat der Wettbewerb „Gut für Schulen“ der Sparkasse Siegen stattgefunden: 47.000 Euro wurden an 15 Schulen in der Region vergeben.

Bereits zum elften Mal rief die Sparkasse Siegen in diesem Jahr zum Schulwettbewerb „Gut für Schulen“ auf. Beworben haben sich 15 weiterführende Schulen aus Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und Wilnsdorf. Im jährlichen Wechsel zwischen Primar- und Sekundarstufen können sich die Schulen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Siegen mit je einem besonderen Projekt um eine Förderung bewerben. Dafür wird ein Spendentopf in Höhe von bis zu 60.000 Euro bereitgestellt.

Siegen: Darum geht’s beim Wettbewerb „Gut für Schulen“

„Bei unserem Wettbewerb erhält nicht unbedingt das Projekt mit der höchsten beantragten Fördersumme das meiste Preisgeld, sondern die beste Idee wird ausgezeichnet“, sagt Günter Zimmermann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Siegen.

„Wir achten bei der Prämierung insbesondere auf Nachhaltigkeit und die Partizipation möglichst vieler Schülerinnen und Schüler. Die Jury befasst sich intensiv mit jedem einzelnen Antrag.“ Die Bewerbungen waren auch im zweiten im Corona-Jahr wieder kreativ und zum Teil sehr aufwendig gestaltet. Insgesamt wurden 47.000 Euro vergeben, gestaffelt nach Preisgeldern zwischen 1000 und 6000 Euro.

Siegen: „Gut für Schulen“-Wettbewerb – die Preisträger

Als Gesamtsieger auf dem ersten Platz landete die Pestalozzischule in Siegen mit der Idee ihrer Schülerfirma „Holz & more“: Die detailreich gestaltete Bewerbung überzeugte die Jury von der Idee der Gründung und dem Betrieb einer Schülerfirma primär im Holzbereich. Von der Konzeption und Herstellung eigener Holzprodukte über die Angebotserstellung und die Präsentation bis hin zum Verkauf machen die Schülerinnen und Schüler alles selbst. Sie erwerben damit wichtige Grundkenntnisse in den Bereichen Produktentwicklung, Produktion, PR und Marketing sowie Personalplanung. Dieses Gesamtkonzept bescherte der Pestalozzischule den Gesamtsieg, dotiert mit einem Preisgeld von 6000 Euro.

Auf dem Bild zu sehen sind Vertreter der Pestalozzischule Siegen, der Gesamtschule Freudenberg, des Gymnasiums Am Löhrtor, der Hauptschule der Gemeinde Wilnsdorf und den Jurymitgliedern. Foto: Sparkasse Siegen

Auf den nächsten Plätzen – alle nahezu gleichauf in der Kategorie Platin – landeten drei Schulen, die je 5000 Euro für die Umsetzung ihrer Projekte erhalten: Das Gymnasium am Löhrtor betreibt eine eigene Catering-AG, die u. a. bei Schulfesten zum Einsatz kommt und den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln schult. Die Hauptschule der Gemeinde Wilnsdorf möchte eine Schülerfirma gründen, die sich mit der Arbeit im Schulgarten beschäftigt. Die Gesamtschule Freudenberg will bei möglichst vielen Unterrichtsvorhaben Mikrocontroller einsetzen und so ein ganzheitliches, projektorientiertes Lernen im Technikunterricht fördern.

In der Kategorie Gold dürfen sich über je 4000 Euro Preisgeld freuen: das Gymnasium auf der Morgenröthe, die Clara-Schumann-Gesamtschule, das Gymnasium Stift Keppel und die Schule am Sonnenhang.

Die Jury Die Jury: Dr. phil. Eckart Diezemann, Lehrbeauftragter der Fernuni Hagen und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Florian Kraft, Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Bildungswesen der Stadt Siegen und Lehrer an der Gesamtschule Freudenberg, Walter Sidenstein, Schulamtsdirektor a. D. des Kreises Siegen-Wittgenstein, und Günter Zimmermann.

Jeweils 2000 Euro Preisgeld in der Kategorie Silber erhalten das Gymnasium Wilnsdorf, die Realschule auf der Morgenröthe und die Ganztagshauptschule Achenbach.

In der Kategorie Bronze je (1000 Euro) landete das Ev. Gymnasium Siegen, die Ernst-Moritz-Arndt Realschule, die Realschule am Oberen Schloss, die FCS Realschule Niederndorf. Damit ging keine der teilnehmenden Schulen leer aus.

