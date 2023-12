Feuer am Siegener Hauptbahnhof: Der mit Ziegelsteinen gemauerte Schuppen wird regelmäßig mit Graffiti bemalt.

Feuer Siegen: Spaziergänger entdecken Feuer in Schuppen am Bahnhof

Siegen Aufmerksame Spaziergänger rufen die Feuerwehr, als sie Rauch aus einem Schuppen in der Nähe des Siegener Hauptbahnhofs herausquellen sehen.

Spaziergänger, die den Verbindungsweg zwischen der Achenbacher Straße und der Freudenberger Straße liefen, haben in der Nacht zum Freitag unter der HTS am Ende der Straße „An der Unterführung“ ein Feuer in einem massiv gebauten Schuppen entdeckt.

Die schon wenigen Minuten später eintreffende Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten aus Hammerhütte, Achenbach sowie ein Tanklöschfahrzeug aus Kaan-Marienborn versuchten per Schnellangriff das Feuer im Inneren des Schuppens zu löschen. Die metallene Tür war verschlossen, die Einsatzkräfte mussten sich mit Gewalt Zutritt verschaffen und Teile des Daches öffnen. Scheinwerfer wurde aufgestellt, damit die Einsatzstelle ausgeleuchtet werden konnte. Die Polizei nahm zur Brandursache die Ermittlungen auf.

