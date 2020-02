Siegen: SPD schickt Ingmar Schiltz ins Bürgermeister-Rennen

Die SPD geht mit Ingmar Schiltz in die Siegener Bürgermeisterwahl.

In der Vorstandssitzung am Montag hat der SPD-Stadtverband einstimmig für den 42-jährigen Diplommathematiker votiert.

„Ingmar Schiltz verfügt trotz seiner jungen Jahre bereits über mehr als 20 Jahre kommunalpolitische Erfahrung“, betont Stadtverbandschef Adhemar Molzberger. Als langjähriger Fraktionsgeschäftsführer der Siegener SPD-Ratsfraktion verfüge er über detaillierte kommunalpolitische Kenntnisse.

„Mit seiner mitreißenden Rede hat er uns davon überzeugt, mit ihm einen glaubhaften und aussichtsreichen Kandidaten in das Rennen um das Bürgermeisteramt schicken zu können“, so Molzberger weiter.

„Ich bedanke mich für den großen Rückhalt und das mir entgegen gebrachte Vertrauen der Mitglieder des SPD-Stadtverbandsvorstandes“, freute sich Ingmar Schiltz über das einstimmige Wahlergebnis.

Klimawandel und Umzug der Uni wichtig für Siegen

Klimawandel, gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch Projekte, wie der Umzug der Universität in die Siegener Innenstadt erforderten überzeugende Antworten, wie mit ihnen umgegangen werde, so der Fraktionsgeschäftsführer weiter. „Ich bin bereit, hierzu meine Ideen und Vorstellungen einfließen zu lassen und freue mich auf die vielen Gespräche und Begegnungen mit den Menschen in unserer Stadt.“

Er sei „guter Dinge, viele Wählerinnen und Wähler von mir und der SPD überzeugen zu können“.

Die endgültige Wahl des SPD-Bürgermeisterkandidaten wird auf einer Wahlkreisdelegiertenkonferenz am Samstag, 28. März, erfolgen.

