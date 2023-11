Siegen: Spektakulärer SEK-Einsatz – Wohnungen gestürmt

Siegen Am Morgen dringen Polizisten in zwei Häuser ein, in Kaan-Marienborn und in Birlenbach. Zwei Personen stehen im Fokus der Ermittler.

Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein sowie ein Spezialeinsatzkommando haben am frühen Freitagmorgen, 17. November, zwei Wohnungen in Siegen gestürmt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Um kurz nach 6 Uhr drangen die Beamten in ein Wohnhaus unweit der Total-Tankstelle an der Marienborner Straße ein. Nahezu zeitgleich schlugen Beamte in der Straße Am Kirschenbäumchen im Siegener Stadtteil Birlenbach zu. Offenbar richtete sich die Aktion gegen zwei Menschen, denen Erpressung und Bedrohung vorgeworfen wird. Die Ermittlungen dauern an.

Auch in Birlenbach schlagen die ermittler zu. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland