Siegen: Spielplatz im Grünen statt Parkplätze – neue Pläne

Niederschelden. Auf einem Grundstück unweit der Schelder Schossi sollten eigentlich Dauerparkplätze gebaut werden. Nun jedoch gibt es völlig andere Pläne.

An der Johannesstraße soll nach dem Willen von CDU und SPD ein Kinderspielplatz gebaut werden.

Auf dem Grundstück, das die Stadt nach Fertigstellung der HTS von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft hat, sollten ursprünglich Langzeitparkplätze gebaut werden für Beschäftigte von der Schelder Schossi.

Spielplatz-Defizit in Schelder Ortsmitte

Allerdings, schreiben die Fraktionen in einem Antrag, habe es früh politschen Widerstand gegen diese Pläne gegeben: „Stattdessen sollte das Grundstück als städtische Grünfläche weiter vorgehalten werden.“ zwar habe Niederschelden Hubenfeldstraße, Im Drottental und in der Maccostraße drei Spielplätze in den Randlagen, jedoch fehlt ein Spielplatz in der Ortsmitte, so Christdemokraten und SPD weiter, in der Johannesstraße könne dieses Defizit nun behoben werden.

Auch Vertreter der IG Schelder Schossi, die laut CDU und Sozialdemokraten den Bau von Parkplätzen angeregt hatten, hätten sich mit einem Spielplatz an dieser Stelle einverstanden erklärt.

