Siegen: Sprachwandel anerkennen; wer nicht gendert, lässt es

Siegen-Wittgenstein. AfD Siegen-Wittgenstein will Kreis „Gendersprache“ verbieten. Landrat: Könnte man Sprache einfrieren, würden wir heute noch wie Luther reden.

Der Kreisverwaltung „ist bewusst, dass es in unserer Gesellschaft auch Menschen gibt, bei denen diese Entwicklungen Verunsicherungen auslösen, die diese ablehnen und deshalb am alterhergebrachten Sprachgebrauch festhalten möchten.“ Gemeint ist die geschlechtergerechte Sprache, oftmals – vor allem von ihren Gegnern – auch „Gendersprache“ genannt.

Zu diesen Gegnern gehört die AfD-Kreistagsfraktion, die es dem Kreis am liebsten untersagen möchte, entsprechende Formulierungen und sprachliche Kennzeichnungen zu verwenden. Dazu hat die Verwaltung nun Stellung genommen.

Sprache wandelt sich durch den Gebrauch der Sprecherinnen und Sprecher

„Sprache ist lebendig und verändert sich ständig“, so Landrat Andreas Müller, gesellschaftliche Entwicklungen fließen in den Sprachgebrauch mit ein – wie das Bewusstsein für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und auch diverse Personen, was auch sprachlich wertschätzend ausgedrückt werden kann. So gibt es mehrere Varianten, nicht nur das grammatische Maskulinum zu verwenden („Die Lehrer“), etwa das Gendersternchen („Lehrer*innen“), Unterstrich („Lehrer_innen“), Binnen-I (LehrerInnen) oder Doppelpunkt („Lehrer:innen“) sowie Partizip-Formen („Lehrende“), um neben Frauen und Männern auch diverse Personen sprachlich abzubilden.

Welche dieser Form sich womöglich eines Tages durchsetzen wird, ist völlig offen – wenn sie sich denn durchsetzen, was keineswegs sicher ist. Sprachwandel findet im Alltag statt, der Duden beispielsweise gibt nicht normativ vor, wie Sprache zu sein hat, sondern wie die Menschen sie sprechen. Wer also keine geschlechtergerechte Sprache, schriftlich oder mündlich, nutzen möchte, der lässt es halt.

Landrat: Kreistag Siegen-Wittgenstein nicht zuständig für Verwaltungssprache

„Die Entwicklung einer Sprache jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle verbindlich einfrieren zu wollen (wie es die AfD mit ihrem Antrag möchte, Red.), ist ein untaugliches Mittel und wird nicht zum Erfolg führen“, heißt es weiter von Landrat Müller. Denn so würden weder gesellschaftliche Veränderungen noch die Evolution einer Sprache aufgehalten. „Wäre dies möglich, würden wir heute alle noch wie Martin Luther, der Vater der modernen deutschen Sprache, sprechen.“ Sprache habe sich seither in aller Regel durch einen veränderten Sprachgebrauch verändert, kaum durch Vorschriften wie Rechtschreibreformen.

Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern, darauf weist der Landrat hin, ist in Nordrhein-Westfalen allerdings Gesetz – insbesondere im dienstlichen Schriftverkehr. Vorgaben dazu gibt es für die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein nicht, die Beschäftigten verfahren da unterschiedlich. „Eine Zuständigkeit des Kreistages für den Sprachgebrauch der Verwaltung gibt es somit nicht.“

