Die Siegener Polizei ermittelt wegen Graffiti-Schmierereien in der Innenstadt. (Symbolfoto)

Zeugen gesucht Siegen: Sprayer verschandeln Wände in der Innenstadt

Siegen. Zwei weitere illegale Graffiti tauchten am Wochenende in der Siegener Innenstadt auf. Nur in einem Fall gibt es bisher einen Tatverdächtigen.

Zu zwei Graffitisprühereien ist es am Wochenende in der Siegener Innenstadt gekommen. Die Polizei ermittelt und hofft vor allem in einem der beiden Fälle auf Hinweise aus der Bevölkerung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Am Sonntag (24. Juli) gegen 0.15 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Sie beobachteten einen Graffitisprayer an einer Kirche in der Krämergasse. Dank der guten Täterbeschreibung konnten die Beamten einen Tatverdächtigen stellen. Der 20-Jährige wurde zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Siegen: Graffiti in der Juliusstraße – Polizei sucht Zeugen

Zu einer zweiten Tat ist es zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag 11 Uhr, gekommen. Unbekannte sprühten einen Schriftzug mit schwarzer Farbe an eine Hauswand in der Juliusstraße.

+++ Lesen Sie hier: HTS in Siegen: Motorrad rast mit 164 km/h durch 80er-Zone +++

Zeugen, insbesondere zu der Tat in der Juliusstraße, werden gebeten, sich bei der Polizei in Siegen unter 0271/ 7099-0 zu melden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland