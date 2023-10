Siegen: Sprinter streift Pkw und kippt um

Ein Sprinter ist in der Gerbereistraße in Geisweid umgekippt.

Geisweid. Der Fahrer des Sprinter hat Pech: Durch einen Fahrfehler kippt sei Fahrzeug um – die Feuerwehr muss auch noch kommen.

Mit Verletzungen musste am Dienstagvormittag der Fahrer eines Spinter-Lkw in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer hatte in der Gerbereistraße einen anderen Pkw so unglücklich touchiert, dass der Sprinter dabei auf die Seite kippte. Beim Aufrichten des Fahrzeugs lief Öl und Benzin aus und auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr musste ausrücken. Am Sprinter entstand hoher Sachschaden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland