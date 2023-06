Siegen: Spurwechsel auf Autobahn – Van rammt Wohnmobil

Lohne/Siegen. Ein Siegener Paar ist mit einer Mitfahrerin Richtung Hamburg unterwegs, als plötzlich ein anderer Wagen auf ihr Wohnmobil rauscht.

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Lohne im Kreis Vechta leicht verletzt – darunter eine Ehepaar aus Siegen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 65-Jähriger aus Niederbayern mit einem Van den linken Fahrstreifen auf der Autobahn in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Der Van fuhr auf auf das Heck eines langsameren Wohnmobils auf.

Drei Verletzte werden in Krankenhäuser gebracht

Der Fahrer des Wohnmobils, ein 62-Jähriger aus Siegen, seine 61-jährige Ehefrau sowie eine 28-jährige Mitfahrerin aus Mainz erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am Van entstanden Schäden in Höhe von 6000 Euro, so die Beamten. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Am Wohnmobil von 4000 Euro.

