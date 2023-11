Siegen: St. Martin kommt mit einer Woche Verspätung

St. Martin reitet über den Rathausplatz in Siegen.

Siegen Rund 500 Menschen waren beim Martinszug in Siegen mit dabei. Sie mussten länger auf die Veranstaltung warten als geplant.

Ursprünglich sollte der Martinszug der St. Michael Kirchengemeinde schon am 11. November stattfinden, aber man hatte für diesen Tag keinen St.-Martin gefunden bzw. vergessen ihn frühzeitig zu buchen. So musste der Martinszug verschoben werden und fand nun am Samstag (18. November) statt.

+++ Lesen Sie auch: Hilchenbach: Martinszug gerettet - 500 Kinder sind glücklich +++

Mit rund 500 Erwachsenen und Kindern setzte sich der Zug von der Michaelkirche aus über die Kampenstraße, Marburger Tor unter musikalischen Klängen des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Netphen bei strömendem Regen in Bewegung, bis er am Rathausplatz angekommen war.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Neu in diesem Jahr war, dass die Ordnungsbehörde angeordnet hatte, dass sämtliche Zufahrtsstraßen, die den Martinszugweg kreuzten, mit Gitter abgesperrt werden mussten und jeweils eine Aufsichtsperson dort zugegen sein musste. Auch begleiteten Polizeikräfte die Veranstaltung bis zum Rathausplatz. Dort wurde dann im strömenden Regen die Martinsgeschichte vorgelesen. St.-Martin teilte schließlich seinen Mantel und übergab die Hälfte dem Bettler, damit er nicht frieren musste. Im Anschluss konnten die Besucher Martinsbrezel kaufen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland