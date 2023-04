Siegen: Stadt soll Behinderten-Parkplätze blau anmalen

Im Parkhaus am Uniklinikum in Bochum sind Parkplätze für Behinderte blau markiert – ein Vorbild für Siegen?

Siegen. CDU und SPD haben Ideen, wie Siegen barrierefreier werden kann. Die Reaktion in der Verwaltung ist durchaus irritiert.

Am Ende zeigt Anke Schreiber Galgenhumor: „Mir wäre lieber, wir kriegten Markierer für Weiß-Markierungen“, sagt die Leiterin der städtischen Abteilung Straße und Verkehr, nachdem der Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen hat, die Stellflächen der 115 Parkplätze für Menschen mit Behinderung blau anzustreichen. Damit habe die Stadt Fürth gute Erfahrungen gemacht, hieß es in dem von CDU und SPD gestellten Antrag.

Falschparker: Eher Betrug als Unwissen

Erreicht werden soll damit, dass weniger Unbefugte ihre Autos auf den Behindertenparkplätzen abstellen, heißt es in der Begründung des Antrags. Die Abteilungsleiterin äußert Zweifel. Denn unter den 560 Autos auf Behindertenparkplätzen, für die 2022 jeweils 55 Euro Geldbuße bezahlt werden musste, seien viele gewesen, bei denen der blaue Ausweis ausgelegt worden war. „Nur die Person war nicht im Fahrzeug.“ Sondern ein durchaus mobiler Fahrer, der keinen Anspruch auf den reservierten Parkplatz hatte. Die Parkplätze seien gut ausgeschildert, sagt Anke Schreiber. Bei denen, die gepflastert seien, werde die Farbe abblättern. „Ich würde es lassen.“ Vielleicht, so Silke Schneider (Linke), wäre ein erhöhtes Bußgeld wirkungsvoller. „Das ist besser als jedes Anmalen.“Nicht jedem täten 55 Euro weh.

Doppeltes Budget für barrierefreie Haltestellen

Sie ließen nicht. Ebenso wenig von ihrem Willen, künftig jährlich 400.000 statt 200.000 Euro für die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen bereitzustellen. „Ich kann Ihnen nicht versprechen, das auch auszugeben“, sagt Anke Schreiber. Erst seit Februar ist die Sachbearbeitungsstelle für den öffentlichen Nahverkehr im Siegener Rathaus nach mehr als einjähriger Vakanz wieder besetzt, der neue Mann arbeitet sich ein. Ob denn nicht Arbeiten an externe Büros vergeben werden könnten, fragt daraufhin Jens Kamieth (CDU). Um einen externen Auftragnehmer zu betreuen, „gehen 60 Prozent einer Arbeitskraft drauf“, erklärt Anke Schreiber weiter. Wenn es denn überhaupt so weit kommt. Denn auch in der Vergabestelle der Stadt fehlt Personal. Abgesehen davon: Auf das Tempo, in dem Landeszuschüsse bewilligt werden, hat die Stadt sowieso keinen Einfluss.

15-Minuten-Takt in die Oberstadt

Im dritten Punkt ihres Antrags zur Umsetzung der UN-Behinderterechtskonvention fordern CDU und SPD barrierefreie Erschließung der Oberstadt durch den öffentlichen Nahverkehr „ähnlich des Hübbelbummlers“. Der sei aber nicht Teil des Nahverkehrsplans, bei dem die Stadt diese Forderung einbringen soll, gibt Abteilungsleiterin Anke Schreiber zu bedenken. Auf ihre Nachfrage wird Thomas Neumann (SPD) konkret: Ein Niederflurbus im 15-Minuten-Takt soll es sein. Das ist Silke Schneider (Linke) zu viel. Ein Taxibus, der dann auch die Kölner Straße befahren dürfen soll, täte es vielleicht auch – nötig wäre er aber auch nur dann, wenn die Zufahrt zur Oberstadt gesperrt sei.

