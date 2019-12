Siegen. Wer Offizielles zu regeln hat, sollte sich sputen, die Siegener Stadtverwaltung ist um die Feiertage nur eingeschränkt zu erreichen.

Siegen: Stadt zum Jahreswechsel eingeschränkt erreichbar

Die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung einschließlich des Bürgerbüros, der Ausländerbehörde und des Krönchen-Centers bleiben von Sonntag, 22. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Die Siegerlandhalle, das Stadtarchiv und der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) bleiben bis einschließlich Freitag, 3. Januar, geschlossen. Während dieser Zeit wird für dringende Fälle ein Notdienst im Rathaus Siegen und im Rathaus Weidenau eingerichtet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Notdienstes sind am Montag, 23. Dezember, sowie am Freitag, 27. Dezember, und Montag, 30. Dezember, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar.

Am Telefon

Da die Telefonzentrale zu diesen Zeiten nicht besetzt ist, kann der Notdienst unter einigen Durchwahlnummern erreicht werden: Im Rathaus Siegen ist das Standesamt für Geburten unter 0271/404-1427 und für Sterbefälle unter -1332 verfügbar.

Das Bürgerbüro in der Oberstadt kann unter 0271/404-1201 oder -1233 kontaktiert werden. Die Ausländerbehörde nimmt Anrufe unter der Durchwahl -1208 entgegen. Wer dringende Auskünfte zur Krankenhilfe benötigt, erreicht die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus Weidenau unter 0271/404-2139, -2913, -2914.

Unter -2108 und -2111 sowie -2912 gibt es Informationen zu Sozialhilfe, Grundsicherung und Bestattungskosten. Für Auskünfte zu Asylangelegenheiten, ebenfalls im Rathaus Weidenau, gilt die Durchwahl -2115 oder -2119.

Siegerlandmuseum und Schlosspark

Auch für das Siegerlandmuseum gelten gesonderte Öffnungszeiten. Es bleibt von Montag, 23. Dezember, bis Donnerstag, 26. Dezember, sowie von Montag, 30. Dezember, bis zum Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. An den übrigen Tagen kann das Museum jeweils von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

Der Schlosspark ist wie bereits in den Vorjahren am Silvesterabend nicht zugänglich. Aus Sicherheitsgründen schließen die Tore der Gartenanlage am Dienstag, 31. Dezember, mit Einbruch der Dunkelheit oder spätestens um 18 Uhr. Am Mittwoch, 1. Januar, ist der Park ab 8 Uhr wieder geöffnet.

Siegerlandhalle

Der Ticketshop der Siegerlandhalle bleibt von Dienstag, 24. Dezember, bis einschließlich Freitag, 3. Januar, geschlossen.

Krönchen-Center

Die Stadtbibliothek hat am Samstag, 21. Dezember, den letzten Öffnungstag im Jahr 2019. Ab Donnerstag, 2. Januar, ist sie dann wieder regulär geöffnet. Die Volkshochschule bleibt ebenso wie das Stadtarchiv bis einschließlich Freitag, 3. Januar, geschlossen (für dingende Anfragen ist die Verwaltung der Volkshochschule ab Donnerstag, 2. Januar, wieder telefonisch erreichbar).

Schwimmen

Für diejenigen, die gerne schwimmen gehen möchten, ist das Hallenbad Eiserfeld bis auf Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Dezember, geöffnet. In der Zeit zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar kann das Bad zu gesonderten Öffnungszeiten genutzt werden: Am Montag, 23. Dezember, hat das Bad von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Für den 24. und 31. Dezember gelten verkürzte Zeiten von 8 bis 12 Uhr. Am Freitag und Samstag, 27. Dezember und 28. Dezember, kann dafür durchgehend von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag und Montag, 29. und 30. Dezember, von 10 bis 17 Uhr geschwommen werden.

Am Neujahrstag öffnet das Bad ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. Ab Donnerstag, 2. Januar, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten im Hallenbad Eiserfeld. Das Hallenbad Löhrtor bleibt von Montag, 16. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Das Hallenbad Weidenau schließt von Montag, 23. Dezember, bis zum 1. Januar. Ab Donnerstag, 2. Januar, sind die beiden Bäder wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

