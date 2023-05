Siegen: Stadtbekannte Drogendealer – Hintermann festgenommen

Siegen. Der Lieferant eines Dealer-Duos ist der Polizei in Siegen ins Netz gegangen. Die Männer sollen Drogen auch an Minderjährige verkauft haben.

Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Drogendealern Anfang Mai, hat die entsprechende Ermittlungsgruppe der Polizei einen weiteren Erfolg in der Siegener Sache zu vermelden.

„Intensive und lang andauernde Recherchen“, berichten die Beamten, hätten dazu geführt, dass ein 25-Jähriger als „Hintermann“ identifiziert worden sei. Demnach versorgte er die Händler mit den Drogen, die letztendlich in der Innenstadt verkauft wurden.

Drogen und Bargeld in Siegener Wohnung sichergestellt

Bereits am Dienstagnachmittag, 16. Mai, vollstreckten Mitglieder der Ermittlungsgruppe einen zuvor erwirkten Durchsuchungsbeschluss in der Daimlerstraße in Siegen. In der Wohnung des 25-Jährigen fanden die Polizisten neben Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, die verkaufsfertig abgepackt waren, auch eine vierstellige Summe an Bargeld. Die Beamten stellten die Drogen und das Bargeld sicher. Den jungen Mann nahmen sie wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Cannabis vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der Verdächtige in eine JVA gebrachte wurde.

Wieder Patrouille durch Siegener Innenstadt

Die Ermittlungsgruppe kündigte zudem an, am Freitagabend, 19. Mai, zwischen 16 und 24 Uhr gemeinsam mit Bundespolizei und städtischem Ordnungsamt in der Stadt unterwegs zu sein, „um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken“.

