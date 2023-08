Siegen: Stadtfest mit 100.000 Besuchern ein Riesen-Erfolg

Das Siegener Stadtfest zieht gerade am Samstag viele Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Außer den Live-Musik-Bühnen kommt auch die Kleinkunst- und Artistikbühne auf dem Marktplatz sehr gut an: Hier das Duo Felice & Cortes (das übrigens seinerseits auch mit erstklassiger Musik aufwartet).

Foto: Florian Adam / WP