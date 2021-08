Siegen: Stahlbeton-Auflieger bleibt liegen – Straße gesperrt

Siegen. Die Marienborner Straße in Siegen musste am Freitagmorgen voll gesperrt werden: Ein Lastzug hatte einen tonnenschweren Auflieger verloren.

Für über eine Stunde musste am Freitagmorgen, 27. August, gegen 8 Uhr die Marienborner Straße in Höhe der Firma Gontermann-Peipers voll gesperrt werden. Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr waren die Folge.

Gegen 8 Uhr hatte eine Transportfirma auf einem Auflieger große Mengen Stahlbeton-Bauteile von Siegen kommend in Fahrtrichtung Kaan-Marienborn transportiert, ersten Erkenntnissen zufolge bis zu 19,5 Tonnen. Genau in Höhe der Firma Gontermann-Peipers löste sich, wohl durch einen mechanischen Defekt, an der Einhängevorrichtung der tonnenschwere Auflieger vom Motorwagen und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Fahrbahn der Marienborner Straße in Siegen wird beschädigt

Zu Schaden kamen dabei der Fahrbahnbelag der Auflieger – der Lastwagenfahrer war im Baustellenbereich an dieser Stelle sehr langsam gefahren. Mit einem Kranwagen wurde der Auflieger schließlich angehoben, damit eine andere Zugmaschine darunter fahren konnte. Währenddessen kam es zu der rund einstündigen Vollsperrung, die Polizei leitete ab Hainer Hütte und aus Kaan-Marienborn den Verkehr um.

