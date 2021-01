Siegen: Starker Schneefall am Sonntag

Etwa 12 Zentimeter Neuschnee gab es am Sonntag an manchen Gebieten in Siegen. Der Weidenauer Frank Reifenrath maß auf dem Dach seines Autos genau nach.

Siegen In Siegen und Umgebung durften sich die Bürgerinnen und Bürger am Wochenende über reichlich Schnee freuen.

Über mangelnden Schnee in den Höhenlagen des Siegerlandes brauchten sich die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag nicht zu beklagen.

Schon am Samstagabend fing es gegen 21 Uhr an zu schneien, bis Sonntagmittag summierte sich die Schneehöhe in den höher gelegenen Gebieten auf fast zwölf Zenteimeter. Der Weidenauer Frank Reifenrath, wohnhaft am Giersberg, nahm einen Zollstock und maß auf dem Dach seines Autos nach.

Der gefallene Schnee bildet in der Natur einen traumhaften Kontrast. Die Bäume sind umhüllt mit Schnee und bei den leichten Minusgraden ist er an den Ästen festgefroren. Auf der Eisenstraße in Fahrtrichtung Siedlung Lützel stehen schon die Schneemarkierungsstangen, damit die Autofahrer noch bei Schneeverwehungen auf der Straße bleiben. Entlang bis zum Forsthaus Hohenroth ist die Fahrbahn total zugeschneit.

Kurz kam am Sonntagmorgen die Sonne heraus, dann verdunkelte es sich wieder und am späten Vormittag fing es wieder kräftig an zu schneien.