Warmwasserfreibäder Siegen startet in die Freibad-Saison: Was Badegäste erwartet

Siegen. Die Eintrittspreise bleiben im Sommer 2023 stabil, es wurde investiert und erneuert – und auch der Kiosk im Freibad Kaan-Marienborn öffnet wieder

In Siegen startet die Badesaison: Samstag, 6. Mai, öffnet das Warmwasserfreibad in Geisweid, zwei Wochen später (Samstag, 20. Mai) folgt das Freibad in Kaan-Marienborn. Für beide Bäder bleiben die Eintrittspreise stabil.

„Trotz der gestiegenen Energiekosten wird Schwimmen gehen in Siegen nicht teurer“, sagte Bürgermeister Steffen Mues jetzt zum Saison-Auftakt im Freibad Geisweid. Gemeinsam mit Martin Wagner, Leiter der Sport- und Bäderabteilung, Betriebsleiterin Kerstin Weiß und Mitarbeiter Pascale Pauke stellte er die geplanten Neuerungen in der Siegener Freibadlandschaft vor. Saisonkarten kosten weiterhin 80 Euro für Erwachsene (für im Schnitt 120 mögliche Badetage). Eine weitere gute Nachricht: Der Kiosk im Freibad Kaan-Marienborn ist wieder verpachtet und wird wieder geöffnet.

Siegen macht Personalmangel bei den Bädern nach wie vor zu schaffen

Dass das Freibad in Kaan-Marienborn zwei Wochen später öffnet, liegt an personellen Engpässen – es gab demnach auch kaum Rücklauf auf die Ausschreibung für Saisonkräfte. Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer werden weiterhin dringend gesucht. Mues: „Es ist extrem schwierig aktuell, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch Auszubildende für den Bäderbereich zu finden.“ Auch der Förderverein des Geisweider Freibades sucht aktuell noch Schwimmlehrkräfte, um Kindern bis 14 Jahren aus sozial benachteiligten Familien Kurse zu ermöglichen. Ausreichend Fördergelder gebe es, berichtete die 1. Vorsitzende Gisela Höfer.

In der Badesaison 2022 besuchten insgesamt 46.557 Gäste das Freibad in Kaan-Marienborn, in Geisweid waren es 49.590. Witterungsbedingt waren Juli und August die besten Freibad-Monate. Für den Sommer 2023 hofft die Bäderverwaltung, wieder die 50.000er-Marke zu erreichen. Beide Freibäder bleiben bis Anfang September geöffnet, bei gutem Badewetter ist eine kurzzeitige Verlängerung möglich. Die Bäder öffnen täglich um 9 Uhr, jedes Freibad zudem zweimal in der Woche bereits um 7 Uhr für Frühschwimmer (Geisweid dienstags und donnerstags, Kaan-Marienborn mittwochs und freitags). Abends gelten unter der Woche verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr, am Wochenende schließen die Freibäder um 19 Uhr, wobei flexibel auf anhaltende Kälte oder Hitze reagiert werden soll.

Siegener Naturfreibäder in Eiserfeld und Seelbacher Weiher: Vorbereitungen laufen

Beide Freibäder wurden in Top-Zustand gebracht, betont die Stadt. „Dafür haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Sport- und Bäderverwaltung, der Grünflächenabteilung wie auch der Technischen Gebäudewirtschaft wieder alles gegeben“, sagte der Bürgermeister. Da der Winter eher mild war, konnten alle Vorbereitungsarbeiten wie geplant stattfinden. Eine Grundreinigung der Schwimmbecken, Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen, Ausbesserungsarbeiten an Geländern und in den Umkleiden wie der gepflasterten Flächen sowie die Reinigung der Schwallwasserbehälter wurden durchgeführt. Die energetische Sanierung des Gebäudes im Freibad Kaan-Marienborn ist abgeschlossen, außerdem wurde die Heizung ausgetauscht. Auch im Freibad Geisweid wurde demnach kräftig investiert und die Heizung erneuert.

Auch eine Neuauflage des Freibadfestes ist geplant: in diesem Jahr Samstag, 5. August, in Geisweid – das Freibad feiert sein 70-jähriges Bestehen. Auch in den beiden Naturfreibädern Siegens laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren: In Eiserfeld soll Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr eröffnet werden, zuvor findet Samstag, 13. Mai, noch das jährliche „Weiher Open-Air“ statt. Wenn das Wetter mitspielt, zieht der Seelbacher Weiher am Pfingstsamstag, 27. Mai, mit der Eröffnung nach.

Weitere Informationen wie die Preis-Kategorien wie auch Ansprechpartner sind auf den städtischen Homepage unter www.schwimmbaeder-siegen.de zu finden.

