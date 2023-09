Siegen: Statt Geld für Geklautes Gebell von Polizeihund

Eiserfeld. Metalldiebe legen sich in Siegen Stromkabel zum Abtransport bereit. Umsonst. Denn ein Zeuge und ein Polizeihund geben die Spielverderber.

Der Polizei wurden am Samstag, 16. September, gegen 0.45 Uhr verdächtige Personen gemeldet, die sich unweit eines Elektrogroßhandels an der Siegtalbrücke im Siegener Stadtteil Eiserfeld herumgetrieben haben sollen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Ein Zeuge berichtete den Einsatzkräften, dass drei Verdächtige Starkstromkabel augenscheinlich zum Abtransport bereitgelegt hätten. Die Polizisten entdeckten tatsächlich mehrere zwei bis sechs Meter lange Starkstromkabel, die in einer Geländeeinfahrt lagen. Die laut Zeugen dunkel gekleideten Männer gelangten auf das Grundstück, indem sie einen Gitterzaun gewaltsam öffneten. Die Polizei stellte zudem fest, dass auf einem benachbarten Firmengrundstück nach aktuellem Kenntnisstand zwei Container aufgebrochen wurden. Personen indes trafen die Polizeikräfte nicht an. Möglicherweise wurden die Täter von dem Zeugen gestört, so dass sie ohne Beute abhauten, vermuten die Beamten.

Polizei Siegen fasst 29-Jährigen und lässt ihn wieder frei

Die Beamten suchten die Nähe der Tatorte ab, ein Polizeihund stellte einen der Verdächtigen. Der 29-jährige Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Kleintransporter, der das Tatfahrzeug sein könnte, wurde sichergestellt. Die Polizei brachte den 29-Jährigen zur Polizeiwache Siegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Sicherheitsleistung wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Zeugen, die weitere Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland