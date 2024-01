Feuersbach Über undichten Dorfweiher mitten in Feuersbach (eher eine modderige Kloake) ärgern sie sich im Ort schon lange. Jetzt kommt Bewegung in die Sache

Einen Dorfweiher werden sie in Feuersbach in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber immerhin auch keinen stinkenden Tümpel mit modderigem, grün-braunem Wasser mehr. Als „Teich“ konnte man das Rest-Gewässer in der Ortsmitte des östlichsten und drittkleinsten Siegener Stadtteil ohnehin schon länger nicht mehr bezeichnen - der Inhalt besteht zum größten Teil aus Schlamm. Die Feuersbacher hatten sich ihren alten Weiher eigentlich zurückgewünscht. Nach Jahren des Wartens ist nun endlich Bewegung in die Sache gekommen.

Die Probleme in Siegen-Feuersbach: Kleinen Bach durch Teich leiten ist streng verboten

Der Weiher hat eine „bewegte Geschichte“, sagt Siegens Stadtbaurat Henrik Schumann. Gebaut wurde er als Löschteich, im Grunde eine Wanne aus Beton, für die nahegelegene Firma Schäfer, für die das Löschwasservolumen des Teichs aber ohnehin nie wirklich ausgereicht habe. „Eigentlich von Anfang an eine seltsame Maßnahme“, sagt der Stadtbaurat. Die Wanne wurde irgendwann undicht, wahrscheinlich durchlöchert von den Wurzeln der Bäume, die auf dem Damm rundherum stehen. Teich-Wasser versickerte, also wurde der kleine Bach hindurchgeleitet, das war aber gewässerrechtlich irgendwann nicht mehr erlaubt. Also wurde der Bach um den Teich herumgeleitet, ein bisschen aufgestaut und frisches Wasser abgezweigt. Das war dann aber auch streng verboten; spätestens als im Wasser Kleinstlebewesen entdeckt wurden, war Schluss. Nun kam auch kein frisches Wasser mehr in den ohnehin zu kleinen, undichten und faktisch funktionslosen Löschteich. Die Feuerwehr musste regelmäßig Frischwasser hineinpumpen.

Um den Bereich, mitten im idyllischen Ortskern gelegen, ansehnlicher zu machen, habe es in den 1990er Jahren bereits Renaturierungsmaßnahmen gegeben, in Kombination mit Dorfverschönerung, aber die schönsten Blumen helfen wenig an einem Schlammtümpel. Was die Dorfgemeinschaft ärgerte: Lange fühlte sich niemand zuständig. Denn offiziell war der Weiher immer noch ein Löschteich, auch ohne Wasser. Aber das höhere Geländer und die Versicherungspflicht für ein solches technisches Bauwerk, die blieben. Neue Lösungen mussten aufgrund der ungeklärten Situation warten.

Die Lösung: Als Löschteich ist der Dorfweiher von Feuersbach nutzlos – also richtige Tanks bauen

Im April 2022 reichte es der Dorfgemeinschaft, sie wandte sich an Stadt und Öffentlichkeit, die Verwaltung sollte Ordnung in die unübersichtliche Gemengelage bringen. Das ist nun geschehen. Die Firma Schäfer, für die der Teich als (nie ausreichende) Löschwasser-Reserve vorgesehen war, soll nun selbst in zwei große Unterflurtanks mit je 125 Kubikmeter Fassungsvermögen investieren, berichtet Stadtbaurat Schumann. Nach verschiedenen Studien und Gutachten habe sich allerdings herausgestellt, dass es sehr schwierig werden würde, diese auf dem Firmengelände unterzubringen.

Als „Not-Idee“ wurde eine Fläche unterhalb der Firma an einer Wiese neben der Landstraße ins Auge gefasst. Diese befindet sich aber in einem Bereich, in dem eine solche Baumaßnahme naturschutzrechtlich nicht einfach so durchgeführt werden kann – aber andere Alternativen gab es demnach nicht. Es brauchte daher eine Ausnahmegenehmigung, die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein musste zustimmen, ebenso der Beirat. Das ist erfolgt, der Dorfweiher wird kein Löschteich mehr sein und damit steht einem Umbau eigentlich nichts mehr im Weg.

Für Feuersbach wurde auch Ende 2023 das Beteiligungskonzept zur weiteren Dorfentwicklung fortgesetzt. Ein Bürgerforum fand in der Alten Schule statt, auch online konnten Vorschläge und Projektideen eingereicht werden. Sehr wahrscheinlich, so Henrik Schumann, werde der Tümpel zurückgebaut, „ein neuer Teich wäre wenig ökologisch“, sagt Schumann. Weil kein frisches Wasser hineinfließt, müsste weiter gepumpt werden. An seiner statt werde wohl ein Platz in der Ortsmitte neu gestaltet, der Bachlauf renaturiert und aufgewert. Und auch das werde wohl ziemlich aufwendig werden, denn es handelt sich um ein technisches Bauwerk; beispielsweise gelte es hier noch, Fragen zum Material und zur Entsorgung zu klären.

