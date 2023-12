Siegen: Straßen gesperrt wegen Friedensdemo für Nahost

Die Polizei warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen am Wochenende. (Symbolbild)

Siegen Für das Wochenende ist der „Schweigemarsch zum Frieden in Nahost“ angekündigt. Das hat auch Einfluss auf den Verkehr in der Stadt.

Anlässlich des „Schweigemarsches zum Frieden in Nahost“ am Samstag, 9. Dezember, kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Siegen kommen, warnt die Polizei.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Organisatoren, der Runde Tisch der Religionen, erwarten demnach eine Teilnehmerzahl von 700 bis 1000 Personen. Die Versammlung beginnt auf dem Bismarckplatz in Weidenau um 17.30 Uhr. Danach führt die Demonstration über Bismarckstraße, In der Herrenwiese, Hagener Straße, Sandstraße und Bahnhofstraße zum Jakob-Scheiner-Platz, wo sich um 18.30 Uhr ein interreligiöses Gebet anschließt. Es soll auf Flaggen, Plakate, Symbole und Reden verzichtet werden.

Viele Menschen in Siegen unterwegs

In den betroffenen Straßen kann es, so die Polizei weiter, punktuell zu Straßensperrungen kommen. Da zeitgleich auch die Weihnachtsmärkte geöffnet haben, sind zudem größere Menschenansammlungen prognostiziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland