Siegen: Streit am Feiertag – Möbel aus dem Fenster geworfen

Siegen Dass an den Feiertagen Streit eskalieren kann, musste die Siegener Polizei auch diesmal wieder feststellen.

Zu Streitigkeiten kam es in einem Mehrfamilienhaus auf dem Siegener Giersberg, in deren Folge aus dem zweiten Stock mehrere Möbelstücke, Gardinen, Blumentöpfe, eine Kaffeemaschine und diverse weitere Gegenstände auf die Giersbergstraße, den Gehweg und die vor dem Haus befindliche Wiese flogen. Die Polizei rückte an und musste den Streit schlichten. Anschließend mussten die Kontrahenten die Straße aufräumen. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

