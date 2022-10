Siegen: Streit auf Hindenburgstraße – Frau (23) geschlagen

Die Hindenburgstraße in Siegen wird zu einem Schauplatz eines üblen Streits. (Symbolbild)

Siegen. Früh am Morgen gerät ein Paar in Siegen in Streit. Daraus entwickelt sich eine hässliche Auseinandersetzung mit vielen Beteiligten.

In der Hindenburgstraße in Siegen ist am frühen Samstagmorgen, 15. Oktober, ein Streit eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat es gegen 5.15 Uhr eine Streitigkeit zwischen einer 23-jährigen Frau und einem noch unbekannten Mann gegeben.

Ein 23-Jähriger bemerkte den Streit und ging dazwischen. Der unbekannte Täter schlug daraufhin die beiden Personen. Die junge Frau stürzte zu Boden und verlor ihr Handy. Ein 22-Jähriger beobachtete die Auseinandersetzung ebenfalls und versuchte, den beiden Geschädigten zu helfen.

Polizei Siegen: Unbekannter mit auffälligem Rosentattoo

Er wurde daraufhin von einer weiteren, unbekannten Person angegriffen. Einer der unbekannten Täter ist laut Polizeiangaben etwa 25 Jahre alt. Er trug sein dunkelblondes Haar kurz. Zudem hat er ein auffälliges Rosentattoo auf der rechten Hand.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

