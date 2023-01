Siegen: Streit beim Böllern eskaliert – Mann tritt Tür ein

Siegen-Wittgenstein. Rund 100 Mal musste die Polizei in Siegen-Wittgenstein in der letzten Nacht des Jahres ausrücken. Mancherorts ging es dabei richtig zur Sache.

Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Brände: Die Polizei in Siegen-Wittgenstein hatte im Laufe der Silvesternacht knapp 100 Einsätze.

Gegen 0.15 Uhr zum Beispiel ist ein Streit in der Straße Am Kornberg in Siegen eskaliert, wie es im Polizeibericht heißt. Nachdem Anwohner beim Böllern zunächst aneinandergerieten, sich beleidigten und bedrohten, endete die Auseinandersetzung in einer Sachbeschädigung. Ein 45-Jähriger trat die Wohnungstür einer 28-Jährigen ein. Kurze Zeit später kam es erneut zu einem Einsatz an der Örtlichkeit. Daraufhin wurde ein 37-Jähriger in Gewahrsam genommen. Die beiden Männer erwartet eine Strafanzeige.

Siegen: Junge Männer vor Diskothek geschlagen und getreten

Gegen 2.30 Uhr sind die Ordnungshüter zu einer gefährlichen Körperverletzung zu einer Diskothek in der Birlenbacher Hütte in Geisweid gerufen worden. Im Raucherbereich kam es zwischen vier Beteiligten zunächst zu einer Streitigkeit. Diese endete damit, dass ein 21-Jähriger geschlagen wurde. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor den Bereich der Diskothek. Im weiteren Verlauf kam es dann zu weiteren Schlägen und Tritten gegen den 21-Jährigen und seinen 19-jährigen Kumpel. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer (28 und 29 Jahre), auf die die Personenbeschreibung zutraf, angetroffen werden. Die beiden wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

