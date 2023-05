Siegen: Streit im Oranienpark – zwei Schwerverletzte

Unweit des Weiß-Flick'schen Grundstücks an der Oranienstraße in Siegen kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt.

Siegen. Zwei schwer verletzte Männer hat die Polizei im Oranienpark gefunden. Was dort passiert ist, ist noch völlig unklar.

Bei einer Auseinandersetzung sind am Dienstagnachmittag zwei Männer vermutlich durch Messerstiche schwer verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr war die Polizei in die Koblenzer Straße gerufen worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie drei Personen im Bereich der dortigen Spielhalle in Streit geraten waren. Die Beamten trafen dann zwei Personen an, die schwer verletzt im so genannten Oranienpark an der Oranienstraße lagen.

Die Ermittlungen der Polizei gestalten sich aufwändig: Die beiden Verletzten sprechen nicht deutsch, vermutlich stammen sie aus Osteuropa. Nach ersten Darstellungen sollen drei Personen in Streit geraten sein. Ein Mann habe sich entfernt, sei dann wiedergekommen und habe einen der beiden anderen Männer angegriffen.

Versuchter Totschlag?

Worum es ging und ob Drogen im Spiel waren, ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob es sich bei einer von der Polizei zur Wache mitgenommenen Person um einen Zeugen oder einen Täter handelt. Am Nachmittag dauerte die Suche nach Zeugen an, der Park wurde von der Polizei abgesperrt, die Polizei setzt auch einen Hundeführer ein. Auch in der Spielhalle an der Koblenzer Straße ermittelten die Beamten. Später kam das Technische Hilfswerk zur Unterstützung hinzu und baute ein Zelt über dem Tatort auf. Zu klären sein wird, ob die Tat als gefährliche Körperverletzung oder als versuchter Totschlag einzustufen ist. Sollte ein versuchter Totschlag angenommen werden, würde eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen die Ermittlungen übernehmen.

