Siegen: Stromausfall legt Teile der Innenstadt lahm

Durch Umschaltungen im Netz war der Stromausfall in Siegen nach 40 Minuten behoben.

Siegen. Bei Abrissarbeiten in der Siegener Hindenburgstraße ist ein Starkstromkabel beschädigt worden. In Teilen der City fiel der Strom aus.

In Teilen der Siegener Innenstadt ist am Montagnachmittag, 8. Juni, der Strom ausgefallen.

Wie das Unternehmen Westnetz mitteilte, wurde bei Abriss- und Tiefbauarbeiten in der Hindenburgstraße gegen 14 Uhr ein 10.000 Volt-Stromkabel beschädigt.

Radio Siegen ohne Strom

Durch Umschaltungen im Netz konnten die Westnetz-Techniker die Stromversorgung nach 40 Minuten wiederherstellen.

Vom Stromausfall waren einige Geschäftshäuser und Anwohner rund um den Siegener Bahnhof, also in der Hindenburg- und Tiergartenstraße – unter anderem Radio Siegen und die Berufskollegs – und am Herrengarten, betroffen.

