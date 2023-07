Siegen: Stromkabel explodiert im Erdreich – Ampeln sind aus

Geisweid. Plötzlich heben sich im Siegener Stadtteil Geisweid Gehwegplatten. Zuerst geht man von einem Gasleck aus. Die Ursache ist aber noch spektakulärer

Für mehr als eine halbe Stunde voll gesperrt wurde am Montag, 3. Juli, die Geisweider Straße zwischen Markstraße und Am Hohen Rain. Auf dem Gehweg an der Einmündung Am Hohen Rain hatte sich auf mehreren Quadratmetern der Boden angehoben.

Die Bodenplatten ragten unweit eines Gasanschlusses rund zehn Zentimeter in die Höhe. Die Polizei vermutete, dass dort eine Gasleitung undicht wäre. Die Feuerwehr der Wache wurde alarmiert, ebenso die Löscheinheit Geisweid. Gasmessungen wurden vorgenommen, doch keine Gaskonzentration ermittelt.

Netzbetreiber flickt die Leitung

Erst der Stromenergieversorger konnte für Aufklärung sorgen. Im Erdreich war es zum Bruch eines Stromkabels gekommen. Durch den Kurzschluss hatte es eine kleine Explosion, die den Gehweg anhob. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab , wenig später rollten auch die Bagger an und der Netzbetreiber flickte die Leitung. Dieser Kurzschluss hatte zudem zur Folge, dass in dem Bereich die Ampeln ausgefallen waren.

Im Geisweider Erdreich geht ein Stromkabel hoch. Foto: Jürgen Schade

