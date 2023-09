Siegen: Suche mit Hund und Drohne nach Vermisstem (70)

Eiserfeld. In Siegen verlässt ein 70-Jähriger seine Unterkunft und taucht nicht wieder auf. Die Polizei weitet ihre Suche auf das ganze Stadtgebiet aus.

Ein vermisster 70-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen, 6. September, lebend gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Kräfte der DLRG den Mann. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Siegener Krankenhaus.

Der 70-Jährige galt seit Dienstagnachmittag, 5. September, als vermisst. Er war gegen 13.30 Uhr von seiner Unterkunft in Eiserfeld aus aufgebrochen. Die Beamten vermuteten, dass der Mann, der als sturzgefährdet gilt, auf einen Rollator angewiesen und örtlich nicht gut orientiert ist, an der Hengsbachstraße in den Wald gegangen war.

Starke Einheiten im Einsatz

Die Suchmaßnahmen indes erstreckten sich auf das gesamte Stadtgebiet. Dabei wurden neben starken Einheiten auch ein Suchhund und eine Drohne eingesetzt.

