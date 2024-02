Siegen: SVB und Effexx bieten komplettes Photovoltaik-Paket

Die Siegener Versorgungsbetriebe und der Photovoltaik-Anbieter gehen zusammen: Es gib spezielle Stromtarife – und Module fürs Dach zum Ausleihen.

Die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) und das Netphener Unternehmen effexx green wollen die Energiewende in der Region gemeinsam vorantreiben. Dieses Vorhaben wurde zum Jahresbeginn mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags besiegelt, wie die Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben: „Nach ersten Gesprächen war beiden Partnern schnell klar, dass ihre Visionen, Werte und Ziele in die gleiche Richtung gehen. Eine Zusammenarbeit war daher der logische nächste Schritt, um Synergien zu nutzen und einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden im Siegerland zu schaffen.“

In Deutschland wurde im Jahr 2023 mehr als 50 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Die Nachfrage nach dieser „grünen“ Stromerzeugung boomt. Kaum ein Privathaushalt oder Unternehmen habe sich noch nicht mit der Anschaffung einer Photovoltaikanlage beschäftigt: „Die Siegerländer Antwort auf diese Entwicklung: eine Kooperation zwischen der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) und effexx green.“

PV-Anlage auch als Pachtmodell

In der Kooperation übernimmt effexx green die komplette Planung, Errichtung und Inbetriebnahme der PV-Anlagen. Für den Fall, dass an schattigen Tagen der grüne Strom nicht vom eigenen Dach kommt, hält SVB Ökostromtarife bereit. Auch die Stromvermarktung oder eine Kombination mit einem eigenen Stromspeicher sowie einer Ladelösung für Elektrofahrzeuge wird durch die beiden Partner realisiert. Um hohe Investitionskosten zu vermeiden, bietet die Kooperation eine PV-Anlage auch als Pachtmodell an. „Die Kooperation ist damit einmalig in der Region und verspricht den Kunden individuelle Lösungen“, heißt es weiter.

Der Markt der erneuerbaren Energien boomt und die Nachfrage ist nach wie vor immens hoch. Thomas Mörchen, Effexx Green

„Wir freuen uns auf eine gute, verlässliche Partnerschaft und darauf, unsere Kompetenzen und Netzwerke zukünftig im gegenseitigen Austausch nutzen zu können. Der Markt der erneuerbaren Energien boomt und die Nachfrage ist nach wie vor immens hoch“, so Thomas Mörchen, Geschäftsführer von effexx green. „Unsere Kundinnen und Kunden erwarten von uns mehr als günstige Strom- und Gastarife: Sie erwarten von uns Antworten auf die Herausforderungen der Energiewende. Mit dieser Kooperation liefern wir individuelle Lösungen“, ergänzt SVB-Geschäftsführer Thomas Mehrer.

Von der Planung bis zur Instandhaltung

Als Generalunternehmer übernimmt effexx green die Abstimmung mit allen erforderlichen Gewerken und Behörden. Dies umfasst die Planung, Beratung, Ausrüstung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung für alle Systeme im Bereich der erneuerbaren Energien. Energieberater, PV-Planer, Elektrofachplaner, Architekturbüros, Gerüstbauer, Dachdecker, Klempner, Fundamentbauer, Elektrofachbetriebe, Heizungsbauer. Effexx green gehört nach eigenen Angaben zu den größten regionalen Solarteurbetrieben.

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) sind Netzbetreiber, Energiedienstleister und Trinkwasserversorger von über 100.000 Einwohnern in der Stadt Siegen und im Umland. Der Versorger blickt auf eine über 150-jährige Unternehmensgeschichte zurück, versteht sich als kommunal verwurzeltes Unternehmen und will „Treiber der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende in der Region Siegen-Wittgenstein“ sein. So wurden zuletzt Projekte im Bereich der Erzeugung von erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht, darunter die erste PV-Freiflächenanlage im Siegerland in Gosenbach und verschiedene Kooperationen im Bereich der Windenergie, zum Beispiel ein Windpark in Erndtebrück.

