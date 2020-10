Kriminalität Siegen: Täter beschädigen 26 Rhönräder in Sporthalle

Geisweid. Unbekannte beschädigen in Siegen-Geisweid gleich 26 Rhönräder. Der Schaden: 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In den vergangenen Wochen ist es gleich zweimal zu Sachbeschädigungen in der Turnhalle der Gesamtschule Auf dem Schießberg in Siegen-Geisweid gekommen.

Fall 1: Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 9. September und 11. September insgesamt 16 Rhönräder, die in einem Geräteraum der Halle gelagert werden. Dabei wurde die Kunststoffummantelung der Räder eingeschnitten. Der Sachschaden belief sich auf rund 6500 Euro.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Fall 2: Ebenfalls unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 25. September und dem 26. September zehn Rhönräder. Bei diesem Vorfall wurde die Verkleidung der Räder mit einem Hammer oder einem ähnlichen Werkzeug deformiert. Der Sachschaden betrug auch hier rund 6.500 Euro.

Die Kripo in Siegen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können. Die Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.