Siegen. Erhöhung der Parkgebühren in Siegen ist in Kraft getreten: In den vier großen städtischen Parkhäusern und auf zwei Parkplätzen gelten neue Preise

Die vom Rat beschlossene Erhöhung der Parkgebühren in den Siegener Parkhäusern ist in Kraft getreten. Spürbar ist das vor allem bei den Tageshöchstpreisen: Im Altstadt-Parkhaus am Löhrtor beispielsweise waren das bislang höchstens 5 Euro – nun sind es 15.

CDU, SPD, Grüne, UWG, GfS, FDP, Linke und Volt hatten vor einem halben Jahr die Initiative ergriffen, um das Preisniveau mit Blick auf vergleichbare Städte anzuheben – Siegen war da bislang deutlich billiger – und auch um Anreize zum Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu setzen. Die erste halbe Stunde kostet nun in allen KEG-Parkhäusern 1 Euro, jede weitere Stunde 1,50 bis zum Tageshöchstsatz von 15 Euro.

Die nun umgesetzte Gebührenerhöhung betrifft die Parkhäuser der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft (KEG): Altstadt (Löhrtor), Rathaus (Hinterstraße), Apollo-Theater (Morleystraße) und City-Galerie (Am Bahnhof) sowie die Parkflächen Krönchen-Center und Siegerlandhalle. In Weidenau wurde die gleiche Staffelung eingeführt, der Tageshöchstpreis liegt auf den Parkplätzen am Bahnhof, Bismarckplatz, Einkaufszentrum und im Parkhaus Bismarckstraße bei maximal 6 Euro. Das Karstadt-Parkhaus am Obergraben (Tiefgarage Unteres Schloss) wird von einem anderen Betreiber verwaltetet, hier werden am Tag höchstens 7 Euro fällig.

Die neue Preisstaffelung in den Siegener Parkhäusern. Foto: Hendrik Schulz

