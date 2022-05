Siegen: Tankstelle mit Pistole überfallen – Täter flieht

Seelbach. Ein bewaffneter Mann überfällt eine Tankstelle in Siegen-Seelbach. Ihm gelingt die Flucht. Die Polizei fahndet nach dem Mann – auch mit Fotos.

Ein bewaffneter Einzeltäter hat am frühen Freitagmorgen, 6. Mai, eine Tankstelle an der Freudenberger Straße in Siegen-Seelbach überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann gegen 5.55 Uhr die Kassiererin mit einer Schusswaffe forderte die Frau auf, Bargeld aus der Kasse in eine vom Räuber mitgeführte Plastiktüte zu verstauen. Dieser Aufforderung kam die Kassiererin nach. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Siegen.

Polizei Siegen fahndet nach dem Mann

Der Verdächtige ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein helles Kapuzenoberteil,eine helle/beige Hose sowie eine schwarze Jacke mit weißem Schriftzug am Kragen. Zudem waren an der Jacke kleine rundeweiße Applikation an der linken Brustseite, ein dünner weißer Streifen mittig innen und außen an beiden Ärmeln.

Der Verdächtige ist bewaffnet. Foto: Polizei

Die Schuhe waren braun mit dunkleren Applikationen oben und an den Seiten. Mitgeführt hatte der Täter eine rote Plastiktüte. Mittig soll ein weißer Schriftzug vorhanden gewesen sein, der sich in einem orangefarbenen Kreis befand.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

Der Verdächtige trägt eine dunkle Jacke. Foto: Polizei

