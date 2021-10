Siegen: Teil der Samuel-Frank-Straße ist nun Einbahnstraße

Die Verlängerung der Samuel-Frank-Straße in Weidenau wurde für Autofahrer zur Einbahnstraße. Fahrradfahrer dürfen den Abschnitt noch in beide Richtungen nutzen.

Siegen. Anwohner sammelten Unterschriften – nun dürfen Autofahrer das obere Stück der Samuel-Frank-Straße am Giersberg nur noch in eine Richtung nutzen.

Zur Einbahnstraße hat die Stadt Siegen nun für Autofahrer die Verlängerung der Samuel-Frank-Straße am Giersberg gemacht. Damit ist es nicht mehr erlaubt, bergauf in der scharfen Linkskurve zur Försterstraße geradeaus weiterzufahren, um in die Grobestraße zu gelangen.

Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich über rücksichtslose Verkehrsteilnehmer beschwert und Unterschriften gesammelt. „Jahrelang hatten wir Probleme mit Autofahrern, die wie Geisteskranke durch unsere Straße brettern“, so einer der Anlieger. Das kurze obere Ende der Samuel-Frank-Straße wurde insbesondere dann als Abkürzung genutzt, wenn an der Bushaltestelle im Kurvenverlauf der Försterstraße ein Bus hielt und Überholen nicht möglich war – obwohl die Zeitersparnis nur bei wenigen Sekunden lag. Mit der neuen Regelung dürfen nun nur noch Fahrräder das Straßenstück in beide Richtungen befahren.

