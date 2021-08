Siegen: Telefonbetrüger machen Kasse – Polizei ermittelt

Die Polizei in Siegen bittet um Mithilfe. (Symbolbild)

Niederschelden. Eine Betrügerin sagt am Telefon, sie sei an Corona erkrankt – und bringt damit ein älteres Siegener Paar um eine fünfstellige Eurosumme.

Telefonbetrüger sind am Mittwoch, 19. August, in Siegen-Niederschelden aktiv geworden.

Eine Frau rief ein älteres Ehepaar an und behauptete deren Tochter zu sein. Sie benötige eine große Geldsumme für ein teures Medikament, da sie an einer Variante des Coronavirus erkrankt sei.

Polizei Siegen bittet um Hinweise

Das Paar übergab gegen 13 Uhr in der Straße Am Rosengarten eine fünfstellige Eurosumme an eine Abholerin. Dabei handelte es sich um eine Frau, etwa 20 Jahre alt mit kurzen, schwarzen Haaren, braunen Augen und südländischer Erscheinung, wie die Polizei schreibt.

Die Beamten ermitteln und bitten um Hinweise unter 0271/7099-0.

