Siegen: Thomas Kellner übergibt Doku-Material an Stadtarchiv

Siegen. Der Siegener Fotokünstler Thomas Kellner übergibt dem Stadtarchiv Siegen Unterlagen aus rund 20 Jahren Kunstgeschehen im Atelier Friedrichstraße.

Der Fotokünstler Thomas Kellner hat dem Siegener Stadtarchiv sein Gästebuch und 20 Jahre umfassendes Dokumentationsmaterial aus dem ehemaligen Atelier an der Friedrichstraße übergeben. Diese Entscheidung entspringe vor allem dem Wunsch „die Einrichtungen in Siegen, in denen ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung von Kultur und Kulturgeschichte geleistet wird, zu unterstützen“, wie Thomas Kellner in einer Mitteilung schreibt.

„In einer Stadt mit solch bedeutendem kunsthistorischen Hintergrund und der Heimat zahlreicher weltbekannter Künstler wie Peter Paul Rubens, August Sander oder Bernd und Hilla Becher gilt es auch heute noch, dieses große Erbe, egal in welcher Größenordnung, fortzuführen“, heißt es weiter.

Siegen: Thomas Kellner erinnert an Bedeutung des Ateliers Friedrichstraße

Kellner liegt dieses Anliegen nach eigenem Bekunden besonders am Herzen, weil das Künstlerhaus an der Friedrichstraße für das Großprojekt „ Uni in die Stadt “ weichen muss. Das Atelier sei seit 21 Jahren „eine wichtige Anlaufstelle für alle Kunst- und Kulturliebhaber in Siegen und Umgebung und in seiner globalen Vernetzung einzigartig“ gewesen. Der Auftritt vom Essener Folkwang-Ballett oder regelmäßige Veröffentlichungen von deutschen und internationalen Fachzeitschriften wie dem Fotomagazin oder Profifoto seien nur ein paar Beispiele „für die enorme Reichweite von Kellners Kunst und Netzwerk“, heißt es in der Mitteilung.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Ateliers Friedrichstraße sei die Verwirklichung eines offenen Arbeitsraumes gewesen, der neben den ersten Mitgliedern Xenia Frisan, Martin Steiner und Jochen Dietrich auch Künstlern wie Lutz Krämer, Sabine Autsch, Melanie Müller oder Bodo Schäfer Platz geboten habe. Aus dieser Zeit gingen viele gemeinsame Projekte und Ausstellungen hervor. Sowohl die Jahresausstellungen als auch die kuratierten Ausstellungen von photographers:network beim jährlichen Siegener Kunstsommer wurden stets von einem breiten Publikum mit Besuchern aus Polen, Spanien, England und China frequentiert.

