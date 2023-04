Blumen in der Fissmer-Anlage in der Siegener Oberstadt: Der Frühling lässt in diesem Jahr auf sich warten.

Siegerland. Eigentlich sollte es endlich warm und sonnig werden – aber das ist wieder unsicher geworden, erklärt Carsten Beyer, Meteo Siegerland. Die Ursache

Am sonnigen Freitag, 14. April, hat Wetterexperte Carsten Beyer keine guten Nachrichten: Das Wochenende wird durchwachsen und auch der Frühling kommende Woche steht auf der Kippe. Schon in der Nacht zu Samstag werden die Wolken von Osten immer dichter und es setzt Regen ein, so Beyer. Der weitere Trend werde in den Wettermodellen deutlich anderes berechnet als zuletzt noch, als Frühlingswetter prognostiziert wurde. Schuld seien sogenannte „Höhentiefs“, erklärt der Experte, die in den Berechnungen immer mit Vorsicht zu genießen seien. Diese hätten im April auch schon Schnee gebracht.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach dem sonnigen Zwischenhoch bringt Tief „Rudolf“ schnell wieder Regenwolken nach Deutschland und dominiert das Wetter am Wochenende – es bleibt unbeständig, regional fallen zwischendurch auch große Regenmengen. Kommende Woche wird es mit dem kräftigen Hochdrucksystem „Petra“ über Skandinavien langsam trockener und freundlicher, die Temperaturen steigen bei Ostwind aber nur langsam an.

Die Wettervorhersage für das Wochenende in Siegen-Wittgenstein

Wenn denn die Höhentiefs nicht wären, die das amerikanische Wettermodell berechnet habe, erklärt Carsten Beyer: Daher seien Prognosen zum Frühlingshoch und Temperaturen bis 20 Grad mit Vorsicht zu genießen: „Sonst ist nachher die Enttäuschung groß. Schauen wir mal was sich letztlich durchsetzt.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Vorhersage: Freitag sonnig, zum Nachmittag Quellwolken, nur vereinzelt kurze Schauer, Höchsttemperaturen 8 bis 14 Grad bei schwachem Wind. In der Nacht bei Tiefsttemperaturen zwischen +4 und -2 Grad neue Wolken auf, aber noch kein Regen. Zum Samstagmorgen hin mit Wolken deutlich milder, bis mittags dicht bewölkt und überall Regen, Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer Wind mit starken Böen. Sonntag viele Wolken, weiterhin etwas Regen, zum Nachmittag auch etwas Sonne, 5 bis 11 Grad. Montag abziehende Schauer, dahinter ein Mix aus Sonne und Wolken, 8 bis 14 Grad. Dienstag oft sonnig, tagsüber einige Quellwolken. Dazu weht böiger, teils unangenehmer Wind, 7 bis 14 Grad. Der weitere Trend ist noch unsicher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland