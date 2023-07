Betriebsunfall Siegen: Traktor überrollt Arbeiter (19) – per Heli in Klinik

Kaan-Marienborn. Per Rettungshubschrauber wird ein junger Mann nach einem schweren Betriebsunfall in die Uni-Klinik geflogen: Er wurde von einem Traktor überrollt

Bei einem schweren Betriebsunfall in einem Röhrenwerk in Kaan-Marienborn ist ein 19-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden: Er wurde am Dienstag, 18. Juli, von einem schweren Traktor überrollt. Per Rettungshubschrauber wurde der junge Mann in die Uni-Klinik Gießen gebracht, nachdem ihn Notarzt und Rettungssanitäter vor Ort mehr als eine Stunde lang medizinisch versorgt hatten.

Bei dem Unternehmen an der Straße „In der Steinwiese“ gelten sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen, lange hat es bei dem Röhrenhersteller keine Betriebsunfällen gegeben. Nach Aussage von Stefan Pusch, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, habe sich der Unfall auf offenem Werksgelände in der Röhrenlagerung ereignet: Bei Rangierarbeiten hatte demnach der Traktorfahrer (60) den 19-Jährigen übersehen und überrollt. Die genauen Hintergründe über den Hergang sind bislang noch unklar.

Bei Rangierarbeiten auf dem Werksgelände kam es zu dem schweren Betriebsunfall. Foto: Jürgen Schade

Rettungshubschrauber „Christoph Gießen“ fliegt aus Marburg nach Siegen

Notfallsanitäter der Feuerwehr Siegen sowie ein Notarzt reanimierten den 19-jährigen mehr als eine halbe Stunde lang, vorher hatten sich Ersthelfer der Firma um den nicht ansprechbaren Verletzten gekümmert. Über die Kreisleitstelle wurde der Rettungshubschrauber „Christoph Gießen“ angefordert, der von Marburg aus anflog und in Kaan-Marienborn mitten auf der Straße landete. Drei Notfallseelsorger betreuten in der Zwischenzeit den Fahrer des Traktors und die Ersthelfer. Nach mehr als eineinhalb Stunden war der 19-Jährige transportfähig.

Für die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurden die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an. Während es Rettungseinsatzes war die Straße „In der Steinweise“ für gut zwei Stunden voll gesperrt.

