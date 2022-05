Siegen: Treckerfahrer verhindert schweren Unfall – verletzt

SIegen. Busfahrerin missachtet Vorfahrt – um ein Haar wäre ein Trecker in den Linienbus gekracht. Dessen Fahrer stieg geistesgegenwärtig in die Eisen.

Nur durch die geistesgegenwärtige und schnelle Reaktion eines 20-jährigen Treckerfahrers konnte die Kollision mit einem Linienbus verhindert werden. Der junge Mann wurde dabei allerdings erheblich verletzt.

Am Mittwochvormittag, 25. Mai, war der 20-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem Traktor, an den ein Anhänger gekoppelt war, auf der Schützenstraße Richtung Freudenberger Straße unterwegs, als von links aus der Steubenstraße heraus ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus kam, der in die Schützenstraße einbiegen wollte.

Busfahrerin beachtet Vorfahrt des Traktors nicht – Polizei Siegen fertigt Strafanzeige

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Busfahrerin die Vorfahrt des Traktorfahrers nicht beachtet. Damit die tonnenschwere Zugmaschine nicht seitlich in den Bus prallte, leitete der 20-Jährige eine Vollbremsung ein: Der Traktor stellte sich quer zur Fahrbahn, der Aufprall konnte verhindert werden.

Durch dieses Fahrmanöver wurde der Fahrer mit der Schulter gegen die Fahrkabine geschleudert, dabei zog er sich Verletztungen zu und wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige gegen die Busfahrerin wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

Die Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle ab Foto: Jürgen Schade

