Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise.

Kriminalität Siegen: Tresor in Laden während Geschäftszeit ausgeräumt

Eiserfeld. Zwei Männer räumen in einem Warenhaus in Siegen einen Geldautomaten aus und türmen – während Betrieb im Laden herrscht.

Zwei Männer haben am Freitagabend, 4. Juni, kurz vor Ladenschluss einen Geldausgabeautomaten im Eingangsbereich eines großen Warenhauses an der Eiserfelder Straße in Siegen geplündert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelang es den beiden, das Tresorfach des Geldautomaten zu öffnen. Dort entnahmen sie dann mehrere Geldschubladekästen, legten diese in einen Einkaufswagen und entfernten sich in Richtung Ausgang und Parkplatz. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalls herrschte noch Kundenbetrieb im Geschäft.

Polizei Siegen bittet um Hinweise

Verdächtiger Nummer eins hat eine normale Statur und war bekleidet mit einer vermutlich grauen Hose, einem hellen T-Shirt und einer Weste, die im Frontbereich sowie am Rücken blau, ansonsten schwarz ist. Zudem trug er eine schwarze Baseballkappe und einen Mund- und Nasenschutz.

Verdächtiger Nummer zwei hat ebenfalls eine normale Statur und war komplett in schwarz gekleidet, inklusive Kappe und Mund- und Nasenschutz.

Aufgrund der Geldkassetten ist davon auszugehen, dass sie ein Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben dürften, vermutet die Polizei. Die Beamten erfuhren erst am Montag, 7. Juni, von dem Vorfall.

Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 5) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

