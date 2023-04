Siegen: Trinkwasserleitung geborsten, Anwohner ohne Wasser

Die Feuerwehr sperrte am Samstagabend vorsorglich die Nordstraße in Siegen.

Siegen. Am Samstag hatten die Anwohner dreier Straßen in Siegen kein Wasser aus der Leitung. Eine Trinkwasserleitung war in der Nordstraße geborsten.

Einige Stunden lang hatten Bewohner der Nordstraße, Friedrichstraße sowie Albertus-Magnus-Straße in Siegen am Ostersamstagabend kein Wasser. Der Grund dafür war eine geborstene Trinkwasserleitung mittig in der Nordstraße. Anwohner hatten am Abend Wasser aus der Straße fließen gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

Die rückte mit dem B-Dienst sowie der Einheit Siegen-Hain an, doch die Einsatzkräfte konnten lediglich die Nordstraße absperren, weil sie nicht wussten, ob die Fahrbahn unterspült war und absacken könnte. Ebenso wurden die Siegener Versorgungsbetriebe informiert, sie rückten mit dem Bereitschaftsdienst an. Der Mitarbeiter bestellte einen Bauunternehmer, der noch am Abend die Fahrbahn aufbaggerte und die Leitung flickte. Nach einigen Stunden hatten die Anwohner wieder Wasser.

