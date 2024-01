Siegen: Trotz Ampel-Rückzieher wieder laute Bauern-Proteste

Siegen In Siegen-Wittgenstein sind für Montag wieder Proteste von Landwirten geplant. Die Polizei appelliert an Autofahrer und Demonstranten.

In Siegen-Wittgenstein kann es am Montag, 8. Januar, wegen Demos zu Verkehrsbehinderungen kommen. Deutschlandweit haben Landwirte zu einer Protestwoche aufgerufen. Für Siegen-Wittgenstein liegen der Polizei laut eigenen Angaben aktuell zwei Versammlungsanzeigen vor.

In Wilnsdorf findet zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr eine Versammlung mit Aufzug statt. Der Anmelder rechnet mit rund 25 Teilnehmern, die mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen durch einen Teil der Gemeinde Wilnsdorf pendeln wollen.

In Schameder indes ist eine Versammlung mit Aufzug für den Zeitraum zwischen 5 und 15 Uhr angekündigt. Dort werden rund 150 Teilnehmer erwartet. Die Versammlung trägt das Titel „Kundgebung zu den Beschlüssen der Bundesregierung zum Haushalt 2024“. Die Demonstranten wollen von einem zentralen Treffpunkt aus mit ihren Fahrzeugen durch Wittgenstein fahren.

Störungen insbesondere im Siegen-Wittgensteiner ÖPNV erwartet

Bei beiden Versammlungen sind steigende Teilnehmerzahlen nicht auszuschließen, warnt die Polizei.

Durch die Aufzüge kann es vor allem im Berufsverkehr und im ÖPNV zu Störungen kommen. Die Polizei wird die Versammlungen begleiten und bittet alle Verkehrsteilnehmer, Geduld mitzubringen und „riskante Verkehrsmanöver, insbesondere riskante Überholaktionen“ sein zu lassen, „um nicht sich oder andere in Gefahr zu bringen“.

Polizei mit starken Kräften vor Ort

Darüber hinaus kann es zu einer erhöhten Verkehrsteilnahme landwirtschaftlicher Fahrzeuge kommen, die sich auf den Weg zu Versammlungen in angrenzenden Landkreisen machen und von dort wieder zurückkehren.

„Uns als Polizei ist es ein großes Anliegen, dass die Versammlungen in Siegen-Wittgenstein friedlich verlaufen. Wir sind mit einem starken Kräfteaufgebot im Einsatz, um auch die Aufzüge entsprechend zu begleiten“, sagt Polizeidirektor Thomas Fürst. „Eines möchte ich jedoch betonen: Wir fordern die Versammlungsteilnehmer dringend auf, sich an die getroffenen Absprachen mit den Versammlungsleitern zu halten. Daneben dulden wir kein strafbares Verhalten von Versammlungsteilnehmern oder anderweitige Störungen.“

Die Ampel-Koalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. So soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag, 4. Januar, mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen.

Viele Landwirte machten bereits am Freitag, 29. Dezember, in Siegen deutlich, was sie von der Politik der Ampel-Regierung halten. Foto: Florian Adam / Siegen

