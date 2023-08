Siegen: Trotz Dauerregen – Wasserentnahme aus Sieg tabu

Siegen. Es darf wieder Wasser aus Bächen und Flüssen in Siegen-Wittgenstein entnommen werden. Für die Sieg allerdings gilt das nicht.

Eine Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen in Siegen-Wittgenstein ist wieder möglich. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Das Wasser aus der Sieg allerdings bleibt nach wie vor tabu, die entsprechende Allgemeinverfügung der Bezirksregierung in Kraft.

Aufgrund der bedrohlich langen Trockenperiode mit geringen Niederschlägen, hohen Temperaturen und der länger anhaltenden Bodentrockenheit, wie es dazu aus dem Kreishaus heißt, hatte die Untere Wasserbehörde darauf hingewiesen, dass per Gesetz jegliche Wasserentnahme untersagt ist, abgesehen vom Schöpfen mit Handgefäßen. Aufgrund der großen Niederschlagsmenge in den vergangenen Tagen führen Bäche und Flüsse in der Region wieder mehr Wasser.

Siegener Behörde: Motorpumpen ohnehin verboten

Die Behörde weist jedoch darauf hin, dass sich dieser Zustand wieder ändern kann und bittet daher weiterhin um einen zurückhaltenden und verantwortungsvollen Umgang mit den Oberflächengewässern. „Das ist gerade in den niederschlagsarmen und warmen Sommermonaten besonders wichtig, um den Lebensraum Gewässer mit seinen vielfältigen Funktionen und seiner Artenvielfalt zu erhalten und das ökologische Gleichgewicht zu sichern“, so die Wasserbehörde.

Insbesondere private Uferanlieger sollten in der Sommerzeit keine größeren Wassermengen entnehmen. Motorpumpen gehen grundsätzlich über das wasserrechtlich festgelegte Maß des Anlieger- und Gemeingebrauchs hinaus und sind daher nicht erlaubt. Gegen eine Wassernutzung mit Eimern und Gießkannen bestehen derzeit jedoch keine Bedenken.

