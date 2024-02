Siegen: Trotz Sanierung – im Parkhaus stinkt‘s nach Urin

Blick ins Parkhaus Hinterstraße in der Siegener Oberstadt. (Archivbild)

Siegen Das Parkhaus Hinterstraße ist in Teilen saniert worden. Doch insbesondere das dunkle und nach Urin stinkende Treppenhaus ärgert die UWG.

Nachdem das Parkhaus Hinterstraße in der Siegener Oberstadt in Teilen saniert worden ist und die Baumaschinen bereits abgezogen sind, bleiben bei der UWG Fragen zurück.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Noch immer, kritisieren die Unabhängigen, gebe es sichtbare Schäden „an der Anlage, die gegebenenfalls auch zu Personenschäden führen können“. Zudem habe es im Treppenhaus keine erkennbaren Verbesserungen gegeben.

UWG Siegen: Unfälle an beschädigter Schranke?

„Nach wie vor ist das Treppenhaus dunkel und riecht unangenehm nach Urin“, schreibt die Fraktion in einer Anfrage und will zugleich wissen, ob das Treppenhaus regelmäßig gereinigt würde. Auch fragt sie, ob die Schäden an der Schranke repariert werden sollen und ob es dort bereits zu Unfällen gekommen ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland