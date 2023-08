Die Agentur für Arbeit bietet in Siegen laut Mitteilung Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche an (Archiv).

Siegen-Wittgenstein. Mehr Menschen im Kreis sind arbeitslos: Das hat laut Siegener Arbeitsagentur mehrere Ursachen – und müsse kein Grund für Pessimismus sein.

Wie prognostiziert: Im Juli ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Siegen weiter gestiegen. Laut Simone Stuhrmann, Geschäftsführerin Operativ sei das für die Saison typisch: So erfasst die Statistik junge Menschen, die nach ihrem Ausbildungsende kurzzeitig eine Anschlussbeschäftigung suchen. Außerdem laufen zur Jahresmitte oft befristete Arbeitsverträge aus. Und während der Ferien- und Urlaubszeit komme es in den Betrieben üblicherweise zu weniger Einstellungen. „Da die Ferien in diesem Jahr vergleichsweise früh starteten, kündigte sich bereits im Vormonat die aktuelle Entwicklung an.“

Mit 4335 Stellenangeboten in der Region böten sich vielversprechende Möglichkeiten, die sogenannte Übergangs- und Sucharbeitslosigkeit schnell zu beenden, teilt die Agentur für Arbeit weiter mit: „Ein aufnahmefähiger Arbeitsmarkt nimmt insbesondere frische Ausbildungsabsolventen sowie motivierte und qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber sehr schnell wieder auf.“ Auch in diesem Monat haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in beiden Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe 738 demnach neue Stellen gemeldet, so Simone Stuhrmann.

Zwei Drittel aller Arbeitslosen in Siegen-Wittgenstein beziehen Grundsicherung

Sie rät, für Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche auf die Fachkräfte bei der Agentur zuzukommen. „Der regionale Arbeitsmarkt befindet sich, trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen, in robuster Verfassung.“ Die Arbeitgeberseite stütze diese Stabilität, indem sie an gut qualifiziertem Personal auch in herausfordernden Zeiten festhalte und zunehmend investieren, auch in Aufstiegs- oder Weiterqualifizierung der Beschäftigten. „So halten sie das Wissen ihrer Belegschaft aktuell und rüsten gleichzeitig ihr Unternehmen für die Zukunft.“

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist im Juli gestiegen. Insgesamt waren 8633 Personen arbeitslos gemeldet, 314 (3,8 Prozent) mehr als im Juni, vor einem Jahr waren es 1012 weniger (14,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt aktuell 5,6 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 4,9 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) wurden im Juli 2773 Personen kreisweit gemeldet – die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 195 Personen (7,6 Prozent) erhöht, im Vorjahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um 278 Personen oder 11,1 Prozent. In der Grundsicherung (SGB II) registriert die Agentur 119 Arbeitslose mehr als im Juni (plus 2,1 Prozent) und 824 mehr als im Juli 2022 (plus 16,4 Prozent). Insgesamt zählen 5860 Personen und damit 67,9 Prozent aller Arbeitslosen zur Grundsicherung.

