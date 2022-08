Siegen: Über rote Ampel gefahren – zwei Autos kollidieren

Ein Mercedes und ein BMW prallen auf der Freudenberger Straße in Trupbach zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der BMW über eine rote Ampel gefahren.

Trupbach. Ein BMW und ein Mercedes stoßen auf der Freudenberger Straße in Siegen-Trupbach zusammen. Ein Mann wird verletzt, beide Autos werden abgeschleppt.

Verkehrsbehinderungen, ein Verletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Freudenberger Straße in Siegen-Trupbach.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Montag kurz nach 16.30 Uhr gerufen. Auf der Kreuzung zur Trupbacher Straße waren ein Mercedes und ein BMW zusammengestoßen. Der BMW-Fahrer, der laut Angaben der Polizei aus Richtung Siegen kam, hatte wohl die für ihn rot zeigende Ampel übersehen und war über die Kreuzung gefahren. Dabei prallte er mit einem Mercedes zusammen, an dessen Steuer eine 27-Jährige saß. Sie kam aus Richtung Freudenberg und wollte nach links in die Trupbacher Straße abbiegen.

Siegen: Auf der Freudenberger Straße staut sich nach Unfall der Verkehr

Der BMW fuhr noch einige Meter weiter, prallte dann gegen die Mittelleitplanke und blieb dort erheblich beschädigt stehen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Abschleppunternehmen übernahmen die Bergung der beiden Fahrzeuge. Die Feuerwehr Alchetal klemmte die Autobatterien ab, sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um den Brandschutz.

+++ Lesen Sie hier: Siegen: 85-jähriger E-Bike-Fahrer von Auto erfasst +++

Auf der Freudenberger Straße drehte sich stellenweise aus Richtung Siegen für die Dauer des Einsatzes kein Rad mehr. Festzustellen war, dass die Verkehrsteilnehmer keine wirkliche Rettungsgasse gelassen hatten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland