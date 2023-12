Siegen: Umgestürzte Bäume – keine Züge nach Dortmund

Siegen Sturm Zoltan hat Bäume umgeblasen. Daher ist die Bahnstrecke Richtung Dortmund blockiert. Aber das ist nicht alles.

Wegen mehrerer umgestürzter Bäume sind auf der Strecke keine Fahrten zwischen Letmathe und Siegen möglich. Das teilt die Bahn mit. Ein Ersatzverkehr mit zwei Gelenkbussen der Firma Schiwy zwischen Letmathe und Siegen ist eingerichtet.

Betroffen ist der RE 34 (Dortmund-Siegerland-Express) von Siegen nach Dortmund. Eingestellt wurde auch die IC-Linie 34 Dortmund-Frankfurt, sodass diese Verbindungen von Siegen in Richtung Frankfurt ebenfalls ausfallen. Die RB 91 (Ruhr-Sieg-Bahn) fährt bis einschließlich 5. Januar ohnehin nur zwischen Siegen und Finnentrop; diese Fahrten finden statt.

Ausfälle auch auf der Hellertalbahn

Die DB Netz AG kann kurzfristig Stellwerke vom 24. bis 29. Dezember auf der Hellertalbahn nicht durchgehend besetzen, daher kommt es Zugausfällen auf der Linie RB 96. Die ausfallenden Züge werden durch einen Busnotverkehr ersetzt. Der geänderte Fahrplan kann in der DB-Reiseauskunft (DB Navigator, www.bahn.de, DB-Reisezentren etc.) sowie beim RMV (RMV-App, www.rmv.de, RMV-Servicetelefon etc.) abgerufen werden.

