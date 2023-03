Siegen und Kreuztal: Schlag gegen illegale Prostitution

Polizei, Zoll und Ordnungsbehörden haben zwölf Prostitutionsstätten in Siegen und Kreuztal kontrolliert und mehrere tausend Euro Bußgeld verhängt.

Siegen/Kreuztal. Die Behörden entdecken getarnte Prostitutionsstätten. Eine chinesischen Sexarbeiterin droht die Abschiebung.

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund, Standort Siegen, gemeinsam mit der Kriminalpolizei Siegen und den Ordnungsämtern des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen haben am Donnerstag, 16. März, zwölf Prostitutionsstätten in Siegen und Kreuztal überprüft. Neben insgesamt 19 Einsatzkräften aller Dienststellen sei auch „ein vierbeiniger Kollege der Polizei“ im Einsatz gewesen. Dabei seien „zahlreiche Verstöße unter anderem konzessionsrechtlicher Natur aufgedeckt“ worden. Das teilt das Hauptzollamt Dortmund am Dienstag, 21. März, mit.

Die Verstöße seien mit der sofortigen Erhebung von Bußgeldern in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro noch vor Ort geahndet worden. Bei den kontrollierten Objekten handelte es sich neben Bordellen auch um als normale Mietwohnungen getarnte Prostitutionsstätten. Die gewerbliche Nutzung der Wohnungen konnte aber nachgewiesen werden.

Chinesische Staatsangehörige festgenommen

Neben rund 30 Sexarbeiterinnen verschiedenster Nationalitäten wurden auch deren Kunden erfasst und zu Beweiszwecken befragt. Es wurden mehrere aufenthaltsrechtliche Verstöße festgestellt. Im Falle einer chinesischen Staatsangehörigen kam es zu einer vorläufigen Festnahme. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen chinesische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Über einen entsprechenden Aufenthaltstitel verfügte die Frau nicht. Sie konnte sich mit keinerlei Ausweisdokumenten legitimieren. Es wurde daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Die Ausländerbehörde entscheidet nun über weitere Maßnahmen. Der Frau, die auf mittleres Erwachsenenalter geschätzt wurde, droht nun die Abschiebung.

Der Aktion, die von den beteiligten Behörden als voller Erfolg im Kampf gegen illegale Prostitution gewertet wird, werden weitere Maßnahmen folgen, kündigt das Hauptzollamt an.

