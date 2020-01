Deuz . Am dritten März-Wochenende wird in Netphen und Siegen gefeiert. Ein Korso mit 125 Fahrzeugen ehrt den ersten motorisierten Omnibus der Welt.

Die Bürgermeister wissen, was angemessen ist für diesen Anlass: Paul Wagener hat den neuen Hybrid-Audi aus dem Netphener Rathaus mitgebracht, Steffen Mues fährt mit einem der drei städtischen Brennstoffzellen-Daimler vor – die Stadt Siegen leistet sich schließlich im Leimbachtal eine der noch wenigen Wasserstoff-Tankstellen. Schließlich soll beim Jubiläumsfest für den ersten Motor-Omnibus der Welt, der vor 125 Jahren von Deuz nach Weidenau fuhr, auch die Zukunft ihren Platz haben.

Gestern: Auch der Oldtimer-Nachbau kommt in die Jahre

Vorgestellt wird das Programm für das dritte März-Wochenende im alten Deuzer Bahnhof, der erst gebaut wurde, als die Netphener Omnibusgesellschaft schon längst wieder Pleite war – gerade einmal ein paar Monate waren die beiden Busse auf Linie. Der Oldtimer im Glaskasten vor dem Bahnhof ist nur ein Nachbau. Aber immerhin auch schon von 1970. Versteht sich, dass er den Korso mit 125 Bussen am 21. März anführen darf. „Beim 100-Jährigen ist mein Vater den noch gefahren“, berichtet Dirk Hartmann, der auf den Bock des Landauers mit Käfer-Motor steigt. Die Fahrt von Deuz über Netphen nach Weidenau könnte seine letzte große Tour werden: „Der wird ja vom vielen Fahren nicht besser.“

Als er erste Bus in Deuz loszuckelte, war Wilhelm II schon sieben Jahre Kaiser. Mit einem Zitat von im beginnt Paul Wagener die Werbung für den Korso, für den es sogar (Mit-)Fahrkarten zu gewinnen geben wird und der am Netphener Rathaus vor dem Start nach Weidenau Bus für Bus fachmännisch kommentiert werden wird. „Ich glaube an das Pferd“, soll Wilhelm gesagt haben, „das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Als vorübergehend erwies sich am Ende die Monarchie, weshalb auch kein gekröntes Haupt, sondern der bürgerliche Ministerpräsident Armin Laschet als Schirmherr begrüßt werden soll.

Morgen: Omnibus-Korso, Zukunftsmeile und ein großes Fest

„Die Bus-Pioniere von damals können uns inspirieren“, lobt Landrat Andreas Müller deren Erfindergeist. Inspirationen sind durchaus gewünscht: „Wir brauchen ganz dringend Mobilität im ländlichen Raum.“ Nur eben eine andere, schon aus Klima- und Stau-Gründen: „Die autogerechte Stadt ist vielleicht doch nicht die richtige Antwort auf unsere Verkehrsbedürfnisse.“

Solche Antworten, schätzt Siegens Bürgermeister Steffen Mues, wird wahrscheinlich eher die Zukunftsmeile auf der Weidenauer Poststraße am Sonntag, 22. März, anbieten: im Innovation Truck des Automobilzulieferers ZF Lemförder , der auch in Kreuztal einen Standort mit 185 Beschäftigten hat, das „On-Demand-Ride-Sharing“ der Deutschen Bahn, SAM, den selbstfahrenden Bus der VWS, der ab Februar in Drolshagen auf Linie geht-- „wir wollen aufzeigen, was der ÖPNV der Zukunft ist.“ Dazu wird beim Festabend auch Prof Dr. Andreas Knie etwas zu sagen haben; der in Berlin arbeitende Mobilitätsforscher stammt übrigens aus Freudenberg.

Auf ihre Kosten kommen werden die Oldtimerfreunde: Einer von überhaupt nur elf Doppeldecker-Gelenkbussen (Neoplan Jumbo Carrier) wird beim Korso vertreten sein, den Dr. Konrad Auwärter, dessen Vater den Bushersteller Neoplan-Auwärter gegründet hat, mitorganisiert hat. Und, danach der Delinus: das kleinste Taxi der Welt, das schon bei Kultur Pur und dem Siegener Stadtfest Spaß gemacht hat. Schließlich soll das Busjubiläum auch ein Familienfest sein. Eins, zu dem sogar (Bus-)Reiseveranstalter Pauschalangebote machen.

Siegerland Veranstaltungen 125er Bus-Party im Festzelt auf dem Rathausplatz Netphen mit Super Liquid: Freitag, 20. März ab 19 Uhr. Karten ab 1. Februar unter anderem im Kulturbüro der Stadt Netphen. Heimatabend im Festzelt Netphen am Samstag, 21. März, ab 19 Uhr. Karten ab 1. Februar unter anderem im Kulturbüro der Stadt Netphen. Tagsüber am Samstag und Sonntag Stände der Vereine. Festveranstaltung 125 Jahre Motor-Omnibus mit Talk, Schattentheater „Die Mobilés“ und Bläserquintett „Blech@5“ am Samstag, 21. März, 20 Uhr in der Bismarckhalle Weidenau. Karten ab 18. Februar im Lyz und in den anderen Vorverkaufsstellen. Messe im Festzelt Netphen am Sonntag, 22. März, 9.30 Uhr. Frühschoppen mit Blasmusik ab 11 Uhr. Zukunftsmeile Mobilität mit Talkrunden auf der Poststraße Weidenau am Sonntag, 22. März, 11 bis 17 Uhr.

Heute: Rendezvous in Deuz

Aber erst im März. Fürs Foto mit den zahlreichen Sponsoren drückt Klaus-Dieter Wern, der Inhaber der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) ein bisschen aufs Tempo. Der nagelneue Hybrid-Gelenkbus ist schließlich nicht nur Kulisse. „Der soll Geld verdienen.“ Dirk Hartmann rangiert den Landauer zurück in den Glaskasten: Der Holzaufbau verträgt keinen Regen. Eine Stunde und 20 Minuten hat sein Vorgänger übrigens bis Weidenau gebraucht, falls nicht unterwegs schlapp machte. Die R 16 schafft die Strecke in 30 Minuten.

Die Busse aus dem Korso können nach ihrem Eintreffen aus Deuz und bis zur Weiterfahrt nach Weidenau am Samstag 21. März, von 11. bis 15.30 Uhr in Netphen besichtigt werden, danach bis Sonntag auf dem Weidenauer Bismarckplatz. Freitag fährt ab 17,30 Uhr ein kostenloser Party-Shuttle zwischen Weidenau und Deuz, Samstag und Sonntag während der Veranstaltungszeit alle 15 Minuten. In Weidenau ist das KEG-Parkhaus am Samstag bis 24 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins Hallenbad Weidenau ist am Sonntag von 8 bi 17 Uhr für Badegäste mit Fahrkarte kostenlos. Mehrt Infos auf der Webseite

