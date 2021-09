Siegen und Siegerland: So wird der Tag des offenen Denkmals

Siegen-Wittgenstein. Vom Internatsmuseum in Hilchenbach über den Kapellen-Geburtstag in Wilnsdorf zum Altstadtfest in Siegen: Das ist das Angebot.

Der zweite Sonntag im September ist bundesweiter „Tag des offenen Denkmals“. Während die Veranstaltung im vorigen Jahr fast ausschließlich digital stattfand, gibt es in diesem Jahr wieder einige Angebote zum Besuchen, Besichtigen und Miterleben.

Siegen

Das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss ist im freien Rundgang zwischen 10 und 17 Uhr zu besichtigen.

Die nach der Restaurierung gerade wiedereröffnete Fürstengruft im Unteren Schloss ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen beginnen um 13, 14, 15 und 16 Uhr.

Die Bunkeranlage in der Burgstraße wird Dependance des Siegerlandmuseums. Rundgänge beginnen um 14, 14.45 und 15.30 Uhr.

Zu beiden Führungen sind Anmeldungen erforderlich, die bis Freitag, 10. September, 12 Uhr, möglich sind: siegerlandmuseum@siegen.de oder 0271/2304113.

Sieben Stadtführungen sind im Angebot: Rund ums Krönchen auf Englisch um 13 Uhr, auf Spanisch um 14 Uhr, auf Russisch um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Schlosshof am Oberen Schloss. Altstadtführung um 14.30 Uhr, Stadtmauerführung um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils hinter der Marienkirche auf dem Pfarrer-Ochse-Platz. „Von Liebesleid und Mordgeschichten“ um 16 Uhr; Treffpunkt zur Führung mit Magda vom Oberen Schloss ist der Schlosshof am Oberen Schloss. „Siegen bei Nacht im Jahr 1576“ um 21.30 Uhr; Treffpunkt zur Nachtwächterführung mit Nachtwächter Balthasar ist die Nikolaikirche. Anmeldung zu den Führungen: :Katja Nix, 0271/404-1317,k.nix@siegen.de

Museum für Gegenwartskunst: ab 11 Uhr freier Eintritt, diverse Mitmach-Aktionen. Weitere Infos: www.mgksiegen.de

Haus Seel Ausstellung „Schöne Aussichten“. Weitere Infos: www.siegen.de

Aktives Museum Südwestfalen 15.30 Uhr: Alternativer Stadtrundgang ab KrönchenCenter. Weitere Infos: aktives-museum-suedwestfalen.de

Nikolaikirche, 10 Uhr: Kantatengottesdienst, anschließend offene Kirche, keine Turmbesteigung; 15 Uhr: Orgelkonzert für Kinder „Die Orgelmaus“. Weitere Infos: www.kantorei-siegen.de

Marienkirche, 16 Uhr: Kirchenführung mit Vorstellung der neuen Orgel. Waffelstand der Messdiener. Weitere Infos: pr-si-fr.de

Im Rahmen der Siegener Lichtertour tauchen unzählige Leuchten ab 21 Uhr die Marienkirche in festliche Beleuchtung. Die Lichtertour findet an verschiedenen Freitagen, Samstag oder Sonntagen im August und September 2021 statt und setzt ausgewählte Gebäude in Siegen und seinen Stadtteilen Achenbach, Geisweid oder Kaan-Marienborn ins rechte Licht.

Rund um die Marienkirche, in den Gassen der Altstadt und auf dem Pfarrer-Ochse-Platz wird das Altstadtfest mit Live-Musik und Walking Acts gefeiert.

Die Alt­stadt­be­woh­ner la­den ein: „Die Weinlaube“ Hermannstraße 11„ Der Garten“ Hermannstraße 13, „Reibekuchen“ Ecke Donzenbach-/Hermannstraße, der Erlös geht an das Tierheim Siegen.

Netphen

Zum Tag des offenen Denkmals findet an der Wasserburg Hainchen ein umfangreiches Rahmenprogramm statt: Suppenverkauf ab 11.30 Uhr, Burgführungen ab 13 Uhr (um Voranmeldung, insbesondere bei Gruppen ab fünf Personen, wird per Mail an paulj.breuer@t-online.de gebeten), Musikalischer Schlossgarten ab 14 Uhr, Musik mit dem Akustik-Duo der Band UnArt, Unterhaltung für Jung und Alt auf dem Burggelände mit Abenteuerwald und Biergarten, Speisen und Getränke durch den Frauenchor Johannland und die Remise.

Sein und Schein Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege: Das ist das Thema, das die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für den Tag des offenen Denkmals 2021 ausgewählt hat. Im Barock ließen sich mit gemalten Scheinarchitekturen Räume visuell erweitern und vergrößern. Scheinkuppeln stellten dabei eine Verbindung zum göttlichen Himmelreich her. Über die Symbolkraft hinaus war die Motivation häufig pragmatischer: Wie konnten edle Baustoffe preiswerter produziert werden? Federleichtes Pappmaché diente so als Stuckersatz und verputztes Fachwerk imitierte durch aufgemalte Quader ein sauber gearbeitetes Steinmauerwerk. Mithilfe von Farben, Putz und Reliefs entstanden sogenannte Scheinfassaden, die Fenster, Säulen und Gesimse vortäuschen konnten.

Hilchenbach

Ginsburg: Auf der Führung über das Gelände der Ruine Ginsburg mit Michael Thon, Gäste- und Kulturlandschaftsführer, können Interessierte auf eine Entdeckungsreise gehen und in Hilchenbach ein Stück Europa finden. Die Führungen sind kostenlos und finden um 14 Uhr und 16 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Zugbrücke auf dem Schlossberg.

Bereits am Freitag, 10. September, 20 Uhr, wird auf der Ginsburg Open Air eine Multivision zum Rothaarsteigjubiläum mit Klaus-Peter Kappes gezeigt.

Internatsmuseum im Gymnasium Stift Keppel: Museumsleiterin Dorothea Jehmlich führt durch das Internatsmuseum. Sie erzählt anschaulich aus dem Leben der Internatsschülerinnen, zeigt die Räume, das Schulmaterial, die Kleidung und lässt die Besucher in eine fast vergessene Zeit eintauchen. Nur nach vorheriger Terminabsprache und in kleinen Gruppen: 02733/3281, r-jehmlich@t-online.deentgegen.

Das Landwirtschaftsmuseum von Henning Moll in Hadem ist an diesem Tag geschlossen. Stattdessen findet in der Kapellenschule Helberhausen ein Tag der offenen Tür statt. Neben einem Gottesdienst um 10.30 Uhr gibt es zudem ein buntes Programm, bei dem erstmals ein weiterer Film zur 700-Jahrfeier gezeigt wird.

Wilnsdorf

In Wilnsdorf gewähren vier historische Stätten Einblicke in die Vergangenheit:

In Obersdorf kann von 13 bis 17 Uhr der aus der Zeit um 500 v. Chr. stammenden La-Tène-Ofen besichtigt werden.

Der katholische Teil der Pfarrkirche Rödgen lädt von 13 bis 17 Uhr zu einer Zeitreise ein. In der heutigen Simultankirche verkörpert sich ein wichtiger Abschnitt Siegerländer Geschichte.

Der Förderturm Niederdielfen ist ein für das Siegerland einzigartiges technisches Denkmal und erinnert an die rund 2000 Jahre alte Wirtschaftsgeschichte der Region. Im Schachtgebäude des rund 16 Meter hohen Förderturms, der „Hängebank“, befindet sich außerdem eine Ausstellung zur Geschichte des Bergbaus und der Grube Grimberg (von 13 bis 17 Uhr )

Zu einem Schulbesuch in vergangenen Zeiten lädt die Kapellenschule in Obersdorf von 11 bis 15 Uhr ein. Sie wurde 1821 erbaut und feiert in diesem Jahr somit ihr 200-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Jubiläum wird es auf dem angrenzenden Pausenhof des Kindergartens Getränke und einen Imbiss geben.

Burbach

Das Landhaus Ilse in Burbach sieht von außen nicht genau aus wie sein Vorbild und Pendant „Haus am Horn“ (Weltkulturerbe) in Weimar. Dennoch ist das Landhaus Ilse der einzig bekannte Nachbau aus der Zeit. Es ist 1924 erbaut worden und war in der Bevölkerung als „Kaffeemühle und Schlangen- oder Hexenhaus“ bekannt. Seine Geschichte vom Gästehaus einer Firma bis hin zu einem vergessenen Schatz der Bauhaus-Geschichte ist erzählenswert. Passend zum Motto „Sein & Schein“ geht es auch in den Vorträgen um dieses Thema, jeweils zu jeder vollen Stunde. (15 bis 18 Uhr).

Freudenberg

Führungen durch die evangelische Kirche Freudenberg bietet Pfarrer Thomas Ijewski am Sonntag ab 14 Uhr an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland