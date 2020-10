Siegen und Umgebung: Corona beeinflusst Ausbildungsmarkt

Ausbildung in Corona-Zeiten: Beim AWZ hat in der großen Werkstatt der Zimmerer jeder Auszubildende eine eigene Werkbank – genügend Abstand kann eingehalten werden.

Siegen-Wittgenstein. Die Agentur für Arbeit Siegen spürt Corona-Effekte auf dem Ausbildungsmarkt. Junge Leute sind schwieriger zu erreichen, Unternehmen unsicherer.

Auf dem Ausbildungsmarkt machen sich deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. Wegen des Lockdowns im Frühjahr hat sich der diesjährige Ausbildungsmarkt um ungefähr acht Wochen nach hinten verschoben, wie die Agentur für Arbeit Siegen mitteilt. „Daher ist die diesjährige Ausbildungsbilanz erstmals auch nach dem offiziellen Ende des Ausbildungsjahres – 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres – vorläufig.“

Darüber hinaus ist die Situation noch durch andere Besonderheiten gekennzeichnet. „Schulen waren geschlossen, wir konnten nicht mehr persönlich beraten, Messen und Orientierungsveranstaltungen sind ausgefallen“, sagt Daniela Tomczak, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen. „Hinzu kam eine gewisse Unsicherheit bei Unternehmen.“

Siegen und Umgebung: Auf jeden Bewerber kommen rechnerisch 2,29 offene Stellen

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch im Ausbildungsjahr 2019/20 mehr Ausbildungsstellen als Bewerber, bilanziert die Agentur für Arbeit Siegen. In dem Ausbildungsjahr waren in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe, die den Agenturbezirk bilden, bei der Arbeitsagentur insgesamt 2.337 junge Menschen als Bewerber gemeldet, das sind 293 weniger als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der gemeldeten Stellen ist gesunken. Arbeitgeber in den beiden Kreisen haben insgesamt 3.786 Stellen gemeldet, 230 weniger als im Vorjahr. „Schon vor den Eindämmungsmaßnahmen waren deutliche Rückgänge auf beiden Seiten erkennbar, es ist also nicht unbedingt nur eine Folge der Pandemie“, sagt Daniela Tomczak.

Wo Chancen gut stehen Die Top 10 der unbesetzten Berufsausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit Siegen: Berufskraftfahrer/in (18); Anlagenmechanik – Sanitär/Heizung/Klimatechniker (14); Koch/Köchin (13); Dachdecker/in (12); Hotelfachmann/-frau (12); Fachverkäufer/in Lebensmittel – Fleischerei (11); Friseur/in (10); Verkäufer/in (9); Bäcker/in (8); Kaufmann/frau Einzelhandel (8).

Ende September waren im Agenturbezirk noch 318 Ausbildungsstellen frei, 131 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig waren noch 139 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz, sieben mehr als im Jahr zuvor. Rein rechnerisch kommen damit 2,29 offene Stellen auf jeden unversorgten Bewerber. Der Umkehrschluss, dass demnach jeder Bewerber doch eine Stelle finden müsste, funktioniert allerdings nicht: Das reine Zahlenverhältnis sagt nämlich nichts darüber aus, ob und wie angebotene Stellen und Bewerberprofile zueinander passen.

Siegen-Wittgenstein: Noch 88 Bewerber ohne Ausbildungsplatz

Durch die Verschiebung im Frühjahr geht der Ausbildungsmarkt in die Verlängerung, heißt es seitens der Agentur. „Die Kammern tragen Ausbildungsverhältnisse noch bis in den Januar nächsten Jahres ein und Arbeitgeber melden noch freie Stellen – es gibt also noch viele Möglichkeiten für beide Seiten“, sagt die Agentur-Chefin. „Ich möchte an die jungen Menschen appellieren diese Chancen zu nutzen. Unsere Berufsberatung hilft bei der Orientierung und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, mittlerweile auch über Videokommunikationen.“

Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist die Zahl der Bewerber im Ausbildungsjahr 2019/2020 um 208 Bewerber auf 1.559 gesunken. Die Betriebe meldeten mit 2.159 Ausbildungsstellen 318 weniger als im vorigen Jahr. Noch unbesetzt sind 187 Stellen, unversorgt sind 88 Bewerber. Damit stehen jedem unversorgten Bewerber rein rechnerisch 2,13 freie Ausbildungsstellen zur Verfügung.

