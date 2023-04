Siegen. Wenn die Sonne scheint, werden die Biergärten immer voller. Wir stellen tolle, außergewöhnliche und schöne Gaststätten in Siegen und Umland vor.

In Siegen und Umgebung gibt es einige interessante Biergärten .

gibt es einige interessante . Wir stellen besondere Gaststätten in der Umgebung vor.

in der Umgebung vor. Bei sonnigem Wetter ist der Biergarten ein beliebtes Ziel für Ausflüge.

Die warmen Temperaturen machen Lust auf einen Besuch im Biergarten. Wir haben eine Auswahl der gemütlichsten Biergärten in ganz Siegen zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Biergärten in Siegen: Hammerhütte

In gemütlicher Atmosphäre mitten in Siegen lässt sich das Getränk in der „Hammerhütte“ (Kirchweg 79) genießen. Unter großen Bäume kann hier im Schatten geschlemmt werden. Verschiedene Biersorten gibt es hier vom Fass, aber auch reichlich Speisen stehen auf der Karte – Burger, Schnitzel oder Flammkuchen. Im Sommer ist der Biergarten sehr beliebt und es gibt keine Platzgarantie.

Die „Hammerhütte“ gehört zu den gemütlichsten Biergärten in Siegen. Foto: Hendrik Schulz / WP

Gartenhaus Siegen

Auch der Biergarten des „Gartenhaus Siegen“ (Auf den Hütten 12) in Weidenau ist in dem Sommermonaten einen Besuch wert. Zu Essen gibt es einen immer wechselnden Mittagstisch, auf der ständigen Speisekarte stehen unter anderem Pizza, Pasta und Salate. Gäste informieren sich am besten online unter https://www.gartenhaus-siegen.de/, dort sind auch Reservierungen möglich. Außerdem: Bei großen Fußballturnieren wurde in der Vergangenheit im Biergarten Public Viewing veranstaltet.

+++Aktuelles aus der Siegerländer Gastronomie gibt es auch bei unserem Kooperationspartner Gastroguide Siegen+++

Tommis Restaurant Siegen

Der Biergarten von Tommis Restaurant (Eiserfelder Straße 230-232) ist einer der besonderen Sorte: Er ist komplett mit neuer Überdachung versehen. Sollte das Sommerwetter also nicht allgemeinen Erwartungen entsprechen bleibt das Restaurant in unmittelbarer Nähe des Hotels Siegboot dennoch ein lohnendes Ziel. Geöffnet ist die Gaststätte immer donnerstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr. Küche gibt es von 17 bis 21 Uhr. Die Öffnungszeiten am Sonntag: 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Küche bis 13.30 Uhr und bis 20 Uhr. Mehr Informationen gibt es online auf hotel-siegboot.de.

Kutscherhaus Kreuztal

In einer Liste der gemütlichsten Biergärten in Siegen darf das „Kreuztaler Kutscherhaus“ (Hagener Straße 30) nicht fehlen. Im Außenbereich des Kutscherhauses lässt sich ein sonniger Nachmittag entspannt verbringen. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Gerichte – zum Beispiel Steak oder Pizza – und es gibt sogar ein veganes Menü. Weitere Informationen gibt es unter https://kreuztaler-kutscherhaus.de/

Am Kreuztaler Kutscherhaus liegt direkt an Dreslers Park. Foto: Hendrik Schulz

Biergarten direkt am Schloss: Wirtshaus Schloss Stüberl

Gut bürgerlich ist die Küche im „Wirtshaus Schloss Stüberl“ (Oberes Schloß 1). Auf der Speisekarte stehen traditionell bayrische und regionale Gerichte, dazu gibt es frisch gezapftes Bier. Die Lage des Wirtshauses ist dabei einmalig: Direkt unterhalb des Schlosses gelegen überzeugt der Biergarten mit einem Blick über Siegen. Weitere Infos unter https://schloss-stueberl-siegen.de/

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Das Ehepaar Angela und Horst Rzimski aus Essen sind die Besitzer des Wirtshauses "Schloss Stüberl" am Oberen Schloss in Siegen. Foto: Nicolas Stange / Westfalenpost

Biergarten in Wilnsdorf: Gästehaus Engel

Direkt am Waldrand liegt das „Gästehaus Engel“ (Am Hilchenbach 2). Umgeben von so viel Natur, Springbrunnen und Skulpturen lässt sich im Biergarten das frisch gezapfte Bier genießen. Auch eine Dachterrasse bietet das Gästehaus. Neben einer großen Auswahl an Schnitzeln finden sich auf der Speisekarte auch Angebote für Vegetarier und Veganer. Mehr Informationen unter http://www.gasthof-wilnsdorf.de/

Restaurant Estia

Natürlich für seine griechischen Spezialitäten ist das „Restaurant Estia“ (Hainer Hütte 15) bei den Siegenern beliebt – unter anderem Gyros und allerlei Gegrilltes können sich die Gäste hier schmecken lassen. Der Biergarten lädt auch hier dazu ein, den Tag in geselliger Runde mit einem Bier ausklingen zu lassen. Weitere Infos gibt es unter https://www.facebook.com/Estia.Siegen/

Schwarzes Schaf

Große Portionen werden in der Gaststätte „Schwarzes Schaf“ (Erzstraße 46) in Weidenau serviert. Ob Schnitzel, Burger, Steak oder Salat: Hungrig muss hier niemand bleiben. Sowohl im Almhütten-Ambiente drinnen als auch im Biergarten draußen lassen sich entspannte Abende verbringen. Dienstags bis Sonntags öffnet die Gaststätte um 18 Uhr. Tischreservierungen sind telefonisch ab 17:45 Uhr möglich. Mehr Informationen online unter https://www.schwarzes-schaf-siegen.com/

9bar in Siegen

Direkt am Marktplatz mit Blick auf die Nikolaikirche findet sich in der Siegener Oberstadt die „9bar“ (Markt 27). Eine vielfältige Speisekarte bietet für jeden Geschmack das Richtige. Im Außenbereich hinter der modern eingerichteten Bar befindet sich der Biergarten, der mit dem gemütlichen Ambiente zu einem geselligen Abend einlädt. Weitere Informationen unter http://www.9bar-siegen.de/

Gasthaus Peun

Eine weitere Adresse in Siegen ist das „Gasthaus Peun“ (Oststraße 15). Die Besonderheit: Es ist das älteste Wirtshaus der Stadt. Die Atmosphäre des Fachwerkhauses hat sich das Peun bewahrt und ist daher immer eine gute Anlaufstelle für entspannte Abende. In den warmen Monaten ist auch der Biergarten sehr beliebt, weshalb eine Tischreservierung keine schlechte Idee ist. Mehr Infos unter https://peuns.de/

Gasthaus Klein

Wer in Netphen einen gemütlichen Biergarten sucht, wird beim „Gasthaus Klein“ (Marburger Straße 7) fündig. Im Schatten der Bäume können Gäste sich außer der Westfälischen Küche auch saisonale Gerichte schmecken lassen. Auch Vegetarier und Veganer werden auf der Speisekarte fündig. Von Mittwoch bis Sonntag ist das Gasthaus Klein ab 11 Uhr geöffnet. Weitere Informationen online unter https://gasthaus-klein-deuz.de/

Ginsburgschänke

Die nassauische Grenzfeste aus dem 12. Jahrhundert ist das Wahrzeichen von Hilchenbach und ist natürlich selbst ein beliebtes Ausflugsziel. Bei gutem Wetter bietet der Turm einen weiten Blick ins Land. Da sie am Wanderweg „Rothaarsteig“ liegt, ist die Ginsburg auch ein beliebtes Ziel für jene, die sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf Tour befinden. An der Burg findet sich auch die wieder eröffnete „Ginsburgschänke“ (Schlossberg 1), in der sich nicht nur die Reisenden mit der regionalen Küche stärken können. Im Sommer ist bei gutem Wetter außerdem der Biergarten geöffnet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Eulenspiegel

Einen weiteren Biergarten in Weidenau bietet die Gaststätte Eulenspiegel (Weidenauer Straße 259). Neben der ohnehin schon beachtlichen Auswahl an Biersorten können sich Feinschmecker an einer größeren Zahl von Craftbieren versuchen. Bei gutem Wetter können sich Gäste diese im Sommer auch draußen im Biergarten schmecken lassen. Live Musik und andere Events finden im Eulenspiegel regelmäßig statt. Mehr Infos unter http://www.eulenspiegel-siegen.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland